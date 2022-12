« Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. » On connaît la chanson. Ceux qui s’apprennent à faire un trajet en covoiturage pendant les vacances de Noël vont peut-être vivre un vrai bon moment : une discussion profonde et marquante, un fou rire collectif, une complicité immédiate avec des personnes inconnues, voire un coup de foudre sur la banquette arrière d’une Polo.

Des moments éphémères qui donnent parfois envie de se revoir. Certaines amitiés ou histoires d’amour sont d’ailleurs nées après un voyage en covoiturage.

Si vous êtes un adepte du covoiturage, racontez-nous votre meilleur souvenir. Quel âge aviez-vous ? Étiez-vous conducteur ou passager ? Pourquoi ce trajet vous a-t-il tant marqué ? Comment expliquez-vous le fait que la mayonnaise ait si bien pris entre vous ? Avez-vous revu une des personnes après le voyage ? Comment s’est finie l’histoire ?