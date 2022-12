« Il pleut sur Nantes », chantait Barbara. Mais avait-elle songé à faire un tour à Grenoble ? Selon un classement, relayée massivement dans de nombreux médias, la ville d’Isère se trouve être là où il pleut le plus souvent en France. Suivent dans le top 5 Annecy, Lyon, Mulhouse et Bayonne. Nous pouvons d’ores et déjà émettre un premier doute : où sont donc passées la Bretagne et la Normandie, régions réputées pour ce temps ?

Le classement a été publié par Holidu, une plateforme de recherche et de réservation de locations de vacances. « En utilisant les données de World Weather Online, les villes de France de plus de 50.000 habitants ont été classées en fonction de leur nombre moyen de jours de pluie par mois ainsi que des statistiques de précipitations quotidiennes moyennes », explique le site dans sa publication. Mais d’après des météorologues, ce classement serait bidon. 20 Minutes vous explique pourquoi.

Pour établir son classement, la start-up Holidu a extrait des données de chaque ville « entre 2009 et 2022 ». Seules les villes de plus de 50.000 habitants ont été analysées. « À partir des données de World Weather Online, nous avons ensuite calculé le nombre moyen annuel de jours de pluie par mois en utilisant la moyenne de chaque mois de l’année, ainsi que la quantité moyenne annuelle de précipitations quotidiennes par mois. Les deux données ont ensuite été combinées pour révéler quelles villes ont obtenu les meilleurs résultats. »

Du côté des experts en météorologie, ce classement paraît bien obscur. En découvrant la méthodologie, Gaétan Heymes, ingénieur prévisionniste et nivologue chez Météo-France reste sceptique. « On ne fait pas un classement sur treize ans », tranche d'emblée l’expert qui note également l’inaccessibilité des données utilisées.

Une pluviométrie bien inférieure

« Il est également indiqué que Grenoble est la ville la plus pluvieuse avec une moyenne de 5,5 mm par jour », poursuit Gaétan Heymes. Or, d’après l’ingénieur prévisionniste, si on rapporte ce calcul à une année entière, plus de 2.000 mm tomberaient chaque année à Grenoble. « Les seuls endroits en France qui atteignent cette pluviométrie sont dans les secteurs montagneux les plus arrosés, ou en outre-mer. En réalité, la pluviométrie moyenne annuelle à Grenoble approche les 1.000 mm ».

Pour vérifier le classement, Gaétan Heymes a à son tour voulu produire son propre classement, dont il explique la méthodologie à 20 Minutes. « J’ai regardé le classement des moyennes climatologiques sur la période 1991-2020 des totaux annuels de pluviométrie. Il s’agit des données validées des stations d’observation de Météo-France », souligne l’ingénieur prévisionniste.

Brest en pole position

Avec l’aide de Nahel Belgherze, connu pour ses vulgarisations des sujets météorologiques sur les réseaux sociaux, Gaétan Heymes a filtré ses résultats en ne sélectionnant que les villes de plus de 50.000 habitants - comme pour le classement Holidu.

✅ Voici une version corrigée de ce classement selon les données Météo-France via @GaetanHeymes.



✅ Voici une version corrigée de ce classement selon les données Météo-France via @GaetanHeymes.

⚠️ Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur internet. Attention aux bases de données douteuses/méthodologies peu rigoureuses. Cherchez les sources officielles ! #debunk [2/2] pic.twitter.com/HhQu7Gp1yg — Nahel Belgherze (@WxNB_) December 12, 2022



Résultat des courses, Grenoble n’est plus la ville la plus pluvieuse de France et se fait facilement détrôner par Brest. Dans le top 5 suivent finalement Quimper, Annecy, Chambéry et Besançon. Grenoble devra se contenter de la 11e place dans le classement des villes où il pleut le plus souvent.