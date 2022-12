Ce jeudi, du côté du Stade Ernest-Wallon, le chantier de la 3e ligne de métro de Toulouse – désormais baptisée Ligne C – sera officiellement lancé donnant le coup d’envoi à des travaux d’ampleur, disséminés dans l’agglomération, le long de cet axe de 27 kilomètres, autant que les lignes A et B réunies, entre Labège et la gare SNCF de Colomiers.

Un ruban inaugural qui vaut des milliards. Et dans l’immédiat 1,1 milliard, soit le montant des marchés de génie civil votés ce mercredi par le conseil syndical de Tisséo pour le creusement des tunnels ou des stations et la construction des viaducs. Tronçonnés en lots, ils échoient pour les plus gros à des groupements pilotés par Eiffage (539 millions), Demathieu & Bard Construction (365 millions) ou encore Bouygues TPRF (132 millions). Des sommes historiques, en une seule séance.









Mais cette dernière a surtout été l’occasion de confirmer ce que beaucoup craignaient : l’énorme inflation du coût total du projet. Estimé en 2017, au moment de son approbation, à 2,7 milliards, il avait été réévalué ces derniers temps à près de 3 milliards. Mais « on est désormais à 3,444 milliards », a annoncé Sacha Briand, le vice-président de la métropole en charge des finances.

Des maires troublés

Le nouveau « surcoût », lié notamment « à l’augmentation du prix des matériaux », dépasse les 400 millions. Qu’il va bien falloir trouver quelque part, et dont certains craignent, l’opposition métropolitaine en tête, qu’elle obère pour longtemps tous les autres projets de mobilité. Pour Jean-Michel Lattes, le jeu en vaut la chandelle. « Il n’y a pas de plus beau projet que celui-là […], le plus grand chantier qui ait jamais été lancé sur Toulouse et son agglomération. »

Avec 200.000 voyageurs par jour, la maire de Colomiers, Karine Traval-Michelet (PS), souligne aussi qu’« aucun autre transport ne peut soulager les problèmes de mobilité que nous connaissons dans l’agglomération ». Mais elle estime aussi qu’il va falloir « rassurer » les habitants sur les capacités financières de Tisséo à mener d’autres projets.

« Nous parlons de sommes considérables. Le vœu que l’on peut formuler, c’est qu’on ne néglige l’effort d’investissement sur les connexions et les rabattements pour les communes autres que celles, bénies des dieux, qui sont sur la colonne vertébrale du projet », a glissé Grégoire Carneiro (LR), le maire de Castelginest. Et quand Christophe Lubac (PS) , le maire de Ramonville demande une « juste répartition des efforts », celui de Portet, Thierry Suaud (PS), confesse au nom des communes du Muretain, bien éloignées de la fameuse « colonne vertébrale », sa « profonde inquiétude ». Il s’est d’ailleurs abstenu de voter les marchés de génie civil.

Ouverture de la ligne en 2028

Déjà, la semaine passée le conseil départemental, contributeur de la ligne C à hauteur de 131 millions d’euros, s’était inquiété de la « soutenabilité financière » du projet. Les calculatrices vont chauffer après les fêtes pour remettre les comptes à plat.

Si l’explosion de la facture est désormais une réalité assumée, sur les délais de réalisation, que l’opposition juge improbables, Sacha Briand ne cède rien. « Si les entreprises s’engageaient sur des délais qu’elles ne peuvent pas tenir, elles auraient des pénalités de retard, avance l’élu aux finances. Cette ligne ouvrira à la fin de l’année 2028 ».