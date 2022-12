Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Avec le froid qui sévit actuellement, la France doit s’attendre ce mercredi à des perturbations dans les transports. De la Bretagne à l’Alsace en passant par la région parisienne, 33 départements de la moitié nord sont placés en alerte orange à la neige et au verglas. Anticipant ces difficultés, la préfecture d’Ile-de-France a demandé mardi soir aux quelque 12 millions d’habitants de la région de limiter leurs déplacements et de privilégier le télétravail. La route nationale 118 reliant Les Ulis (Essonne) au sud-ouest de Paris, aux pentes marquées et aux nombreux virages, a aussi été entièrement interdite à la circulation dès 22 heures. Des arrêtés suspendant des transports scolaires tout ou une partie de la journée de ce mercredi, ont en outre été pris en Bretagne (Morbihan, Côtes-d’Armor, Ille-et-Vilaine) et en Normandie, en Alsace et en Lorraine, ainsi que dans plusieurs départements d’Ile-de-France.

Cédric Jubillar ne change pas de ligne. La reconstitution de la nuit de mardi à mercredi la disparition de Delphine Jubillar s’est achevée à Cagnac-les-Mines, près d’Albi, en présence de son mari, le principal suspect, qui a continué à nier toute implication. De 20 heures à 2 heures du matin, les enquêteurs ont cherché à retracer le déroulé de la nuit du 15 au 16 décembre 2020 pendant laquelle la mère de deux enfants a disparu de chez elle, en plein couvre-feu lié à la pandémie de Covid-19, et en laissant derrière elle ses papiers, clés et lunettes. Présente sur place, notre journaliste Béatrice Colin vous livre son reportage dans ce village qui vit depuis deux ans au rythme de l’affaire.

C’est le grand jour pour les Bleus. L’équipe de France va en effet jouer ce soir contre le Maroc, à 20 heures, une place pour la finale de la Coupe du monde. Et cette rencontre intéresse aussi particulièrement le ministère de l’Intérieur. Quel que soit le résultat du match, les forces de l’ordre s’attendent en effet à de nombreux rassemblements spontanés à Paris et dans les grandes villes. Pour que la fête se déroule sans accroc, Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de 10.000 policiers et gendarmes dans l’Hexagone. Dans le détail, la moitié des effectifs sera déployée en Ile-de-France, dont 2.200 à Paris, notamment autour des Champs-Elysées.