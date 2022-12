« Maintenant, il faudrait que la vérité sorte, surtout pour les enfants qui n’ont plus leur mère et ne voient plus leur père ». Ce mardi soir, au siège de l’association de pétanque de Cagnac-les-Mines, les habitants attendaient de savoir ce que la reconstitution de la nuit de la disparition de Delphine Jubillar apporterait à cette affaire qui agite depuis deux ans la vie de leur village.

A quelques centaines de mètres de là, dans un quartier bouclé par les gendarmes, l’un des derniers actes de l’instruction de ce dossier criminel avait lieu dans la maison du couple, en présence du mari, Cédric Jubillar, soupçonné du meurtre de sa femme. Extrait pour l’occasion de la maison d’arrêt de Seysses, où il est incarcéré depuis dix-huit mois en détention provisoire, le plaquiste de 35 ans a été questionné sur ce qui s’est passé durant cette nuit du 15 au 16 décembre 2020. En présence de ses avocats, de ceux des proches de l’infirmière, des deux juges d’instruction, mais aussi des enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie, le scénario de l’accusation a été rejoué.

Celui de coups qu’aurait portés le plaquiste à son épouse, avec qui il était en instance de divorce. Une thèse que récuse la défense. Cette nuit-là, Cédric Jubillar affirme être allé se coucher après 22 heures et n’avoir été réveillé que vers 3h50 du matin par les cris de sa fille. C’est à ce moment-là qu’il se serait rendu compte de l’absence de sa femme, dont on n'a jamais retrouvé le corps, et qu’il aurait alors appelé les gendarmes.









Qu’est-il arrivé entre la fin de soirée et le petit matin ? Lors d’une audition, le fils du couple, Louis, a indiqué qu’il avait vu ses parents se disputer. Une paire de lunettes abîmée de Delphine a par ailleurs été retrouvée par les enquêteurs. Mais aucune trace de sang, ni indices matériels n’est pour l’heure venu conforter la thèse de l’accusation.

Des cris, deux lectures différentes

Ce mardi soir, en pleine nuit, des cris de femme ont retenti. Ils étaient voués à reproduire ceux entendus le 15 décembre au soir par une voisine habitant à 130 mètres de là, alors qu’elle était sortie fumer une cigarette. « On a pu constater que ces cris pouvaient être entendus à 130 mètres de distance, sans aucune difficulté. Le témoignage de la voisine est d’autant plus crédible ce soir. De même on a pu avancer sur la paire de lunettes qui a été retrouvée en plusieurs morceaux disséminés dans l’appartement sur laquelle Cédric Jubillar n’a pas pu s’expliquer. On a pu comprendre ce qui s’est passé avec la violente dispute qui s’est passé ce soir-là, corroboré de l’intérieur par le petit Louis, de l’extérieur, on en est sur aujourd’hui, par la voisine qui a entendu ces cris d’effroi », a estimé Mourad Battikh, l’avocat de l’oncle et la tante de Delphine, parties civiles.

De son côté, Emmanuelle Franck, l’une des trois avocates de Cédric Jubillar, a fait une tout autre lecture de la reconstitution des cris à l’extérieur de la maison. « Vous avez un témoin qui dit " Moi j’ai entendu une femme qui séparait des chiens qui aboient et qui crient pour les séparer " et on fait hurler une femme à la mort sans qu’il y ait de chiens et on demande au témoin si c’est conforme à la réalité, évidemment cette dame a dit "non, pas tout à fait " ». Si pour elle, ces heures passées au domicile des Jubillar n’ont rien apporté de neuf, pour Me Malika Chmani qui représente les deux enfants du couple, cette mise en situation, en présence d’un Cédric Jubillar « égal à lui-même », a permis « de conforter les indices graves et concordants qui sont déjà dans le dossier, qui n’est pas vide du tout ».

Pas de scénario pour la défense

Le principal suspect n’aura en tout cas pas livré de nouveaux détails, ni livré une version différente de celle qu’il tient depuis le début. « On a reconstitué des petits points de cette soirée, des témoins sont venus confirmer ce qu’ils avaient dit sur le sens de la voiture, on a essayé de voir ce que l’enfant avait pu apercevoir du couloir. On s’est rendu compte qu’il fallait que la porte soit grande ouverte. Au final ça n’a rien apporté et on a la confirmation que personne du côté de l’accusation n’est capable de nous présenter une scène contre laquelle on devrait se défendre », a déploré Me Alexandre Martin.

Si aucun nouvel acte n’est ordonné par les juges d’instruction, et aucune nouvelle pièce ajoutée au dossier, la prochaine étape pourrait être le renvoi devant les assises de Cédric Jubillar. Certainement au cours de l’année prochaine.