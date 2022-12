Les routes étaient déjà glissantes sur certains axes en Bretagne depuis le début de la semaine. Et la situation ne devrait pas s’améliorer dans les prochaines heures. Ce mardi soir, trois départements bretons sont ainsi placés en vigilance orange en raison du risque de neige et de verglas, à savoir l’Ille-et-Vilaine, le Morbihan et les Côtes-d’Armor. L’alerte, qui concerne trente autres départements sur le territoire, court jusqu’à mercredi soir.

Pour éviter la pagaille sur les routes, aucun circuit scolaire ne sera assuré ce mercredi matin et midi en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan. Des perturbations sur certaines lignes sont également à prévoir dans les Côtes-d’Armor et à un degré moindre dans le Finistère.









Dans le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine, la préfecture de défense de zone Ouest a également pris un arrêté pour interdire les camions de plus de 7,5 tonnes de dépasser sur tous les axes du réseau routier national. Leur vitesse maximale autorisée est également abaissée de 20 km/h.