Glauques, froids, sans charme, impersonnels, mal adaptés… On énumère ici tous les qualificatifs qui collent à l’image que l’on se fait tous et toutes des vestiaires d’un gymnase. Avouez en effet que ces endroits où l’on se change avant et après le sport ne sont pas des plus charmants avec leurs peintures fadasses, leurs odeurs douteuses et leurs équipements rudimentaires. Très souvent, cela se résume à un banc en bois, des portemanteaux, des douches et basta.

Si vos années collège et lycée sont déjà un lointain souvenir, rassurez-vous, les vestiaires n’ont pas fait leur révolution au XXIe siècle et sont dans bien des cas restés dans leur jus (de chaussettes). « Tout le monde s’en fout un peu des vestiaires, ce n’est clairement pas l’endroit le plus important du gymnase », indique Laura Paunero. Cette jeune designeuse rennaise, elle, ne s’en fout pas. Elle a même fait des vestiaires des gymnases son dada en s’intéressant, dans le cadre de sa formation aux Beaux-Arts de Rennes, à la notion d’intimité au sein du collectif.

Des lieux de tensions et de conflits

Et sur ce point, les vestiaires des gymnases cochent toutes les mauvaises cases. « Il y a une forme de gêne chez certains à se déshabiller dans les vestiaires car aucune attention n’est portée à l’intimité, explique-t-elle. Alors que ce n’est pas anodin de se déshabiller en public. Surtout pour des adolescents qui peuvent avoir un rapport compliqué à leur corps. » Ainsi décrits, les vestiaires peuvent vite se transformer en cauchemar pour certains. Sans compter que les équipements ne sont souvent pas adaptés aux usages. « Il y a rarement des endroits pour ranger ses affaires, indique Laura Paunero. Cela crée du coup de la pagaille et des conflits, avec même parfois des vols. »

Devant ce triste état des lieux, la designeuse bretonne de 28 ans s’est lancé le défi de réenchanter un peu ces vestiaires en les rendant plus agréables à vivre. Son projet, récompensé fin novembre par la Fondation de France avec une bourse de 8.000 euros à la clé, vise à transformer ces lieux austères avec du matériel de sport destiné à être jeté.

Vieilles cordes d’escalade ou flotteurs de natation

Très branchée réemploi, la jeune femme a ainsi imaginé des bancs avec un espace de rangement en dessous réalisé à partir de vieilles cordes d’escalade bonnes pour la déchetterie. Ou des rideaux ajourés conçus avec des flotteurs de natation qui permettent de cacher un peu la vue à l’entrée des vestiaires. « Il y a plein de choses à imaginer pour rendre ces vestiaires plus chaleureux et colorés sans devoir les modifier intégralement », précise-t-elle.





Laura Paunero a imaginé des bancs avec des rangements conçus à partir de vieilles cordes d'escalade. - Laura Paunero

L’idée couchée sur le papier et les premiers prototypes développés, la jeune designeuse va désormais s’attacher à relooker ses premiers vestiaires de gymnases dans les prochains mois. « J’ai envie d’associer les collégiens aussi dans ce projet, souligne la jeune femme. Car s’ils se sentent écoutés et s’ils investissent, ils respecteront encore plus les lieux. »