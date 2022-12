En novembre, 248 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine, soit une baisse de 4 % par rapport au même mois en 2019 (257 tués), année de référence avant la pandémie de Covid-19, a indiqué mardi la Sécurité routière. Selon un communiqué de l’Observatoire national interministériel de la Sécurité routière (ONISR), il y a eu neuf tués de moins qu’en novembre 2019 et 18 de plus qu’en 2021 (230).

« Les déplacements lors du mois de novembre 2022 ont été légèrement plus importants qu’en novembre 2021 d’après le dataviz du Cerema [données d’accidentalité], que ce soit durant la semaine ou les week-ends », précise la Sécurité routière.

127 automobilistes ont été tués

En novembre 2022, 127 automobilistes ont été tués (147 en 2019, 124 en 2021), ainsi que 47 piétons (52 en 2019, 44 en 2021), 11 cyclistes (12 en 2019 et en 2021) et 22 motocyclistes (26 en 2019, 27 en 2021). « En revanche, cinq personnes sont décédées en EDPM (Engins de déplacement personnel motorisé, de type trottinette), un résultat élevé par rapport aux années précédentes », souligne la Sécurité routière. En 2019, il n’y avait eu qu’un seul décès (et deux en 2021).





