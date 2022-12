Les enseignants s’arrachent les yeux sur les copies. Selon une enquête de l’agence des statistiques du ministère de l’Éducation (Depp) sur l’orthographe, publiée la semaine dernière et menée à quatre reprises depuis 1987 avec la même dictée pour des élèves de CM2, le nombre moyen d’erreurs a augmenté régulièrement, passant en trente-quatre ans de 10,7 à 19,4. C’est l’orthographe grammaticale (règles d’accord entre le sujet et le verbe, accords dans le groupe nominal, accords du participe passé) qui concentre l’essentiel des difficultés des élèves.

Et si les vacances de Noël qui démarrent étaient l’occasion pour eux de s’améliorer ? Car les congés sont aussi le moment où l’on arrive à dégager du temps pour réviser des fondamentaux pas bien acquis. Et ce, que l’on soit en primaire, au collège ou au lycée.

« Il faut s’acheter un Bescherelle et un Bled »

Selon Romain Vignest, président de l’Association des professeurs de lettres, si les performances des élèves sont en baisse, « c’est parce qu’un élève qui arrive en seconde a suivi autant d’heures de français qu’un élève de 4e dans les années 1970 ». L’enseignant estime aussi que « les dictées sont moins fréquentes qu’il y a vingt ou trente ans à l’école élémentaire. Et elles sont souvent préparées, ce qui en fait des exercices de mémorisation, mais pas d’apprentissage de la logique orthographique et grammaticale ».

Si les opinions divergent sur les origines de cette baisse de compétences, il y a consensus sur l’importance de s’améliorer. Car dès le collège, les élèves accumulant les fautes d’orthographe ou de grammaire se voient ôter des points sur leurs copies. Et même si les enseignants font beaucoup en ce sens, les parents peuvent aussi contribuer à aider leurs enfants à progresser. Pour ce faire, de multiples outils existent. Romain Vignest en recommande des très classiques, mais très efficaces. « Il faut s’acheter un Bescherelle et un Bled, même dans des vieilles éditions en occasion. En veillant à prendre le niveau du Bled qui correspond à celui de l’enfant. Le fait de lire la leçon et de faire les exercices ensuite permet de bien mémoriser les règles », déclare l’enseignant. Pour les lycéens, le Cours supérieur d’orthographe du Bled est recommandé. Question rythme, l’idéal est d’explorer plusieurs chapitres par semaine lors des vacances.

Des jeux à faire en famille

Les révisions orthographiques peuvent aussi se faire sur un mode plus ludique. Jean Maillet, auteur d’ouvrages* sur la langue française, conseille plusieurs jeux à faire avec ses enfants : « L’étymologie aide à savoir écrire les mots et à éviter de faire des confusions sur leur sens. On peut s’amuser avec son enfant à chercher l’origine d’un mot. Par exemple : doigt vient du latin digitus. Le fait de le savoir permet de mémoriser son orthographe. » Autres idées de jeu : « Chercher le préfixe et le suffixe d’un mot, ou trouver le genre de certains mots tels qu’apogée, espèce, armistice. »

Pour ceux qui préfèrent les jeux sur écran, il en existe de nombreux. Le compte Maîtresse Adeline sur TikTok et Instagram est à suivre. Cette professeure des écoles poste des photos et des vidéos très instructives pour peaufiner ses fondamentaux en orthographe et en grammaire. Autre compte à suivre : celui du Projet Voltaire, le service en ligne d’entraînement à l’orthographe, qui propose des quiz, des dictées, des vidéos explicatives. Le site francaisfacile.com propose aussi des exercices avec des rappels de règles.

« Ça doit rester ludique »

La lecture peut aussi être un moment propice aux révisions. « L’enfant peut noter tous les mots qu’il ne connaît pas ou ne sait pas écrire, en chercher la définition et la noter pour la mémoriser », conseille Romain Vignest. Et pourquoi ne pas faire de la dictée un moment de partage familial ? « Il faut la présenter non comme un pensum, mais comme une manière d’explorer la langue. Mettre les adultes et les enfants autour de la table 10 minutes pour faire la même dictée pendant les vacances peut être joyeux », estime Jean Maillet.









« Faire les exercices avec l’enfant permet de lui montrer le plaisir qu’on a, adulte, à explorer la langue », abonde Romain Vignest. Et pour que ces moments de révisions ne soient pas vus comme des corvées, il ajoute un autre conseil : le temps des exercices « doit être distinct des plages horaires où l’enfant fait ses devoirs ».

Reste à savoir si ces efforts porteront leurs fruits. « L’idéal est d’interroger son enfant quelques jours après qu’il a revu une notion pour vérifier qu’il l’a bien assimilée », recommande Romain Vignest. « Si on s’exerce régulièrement, on peut faire des progrès rapidement », déclare Jean Maillet. Et être au passage un peu fier de soi !