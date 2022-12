Alors que les températures ont soudainement chuté à Strasbourg, que de la neige ou des pluies verglaçantes sont annoncées pour la nuit de mardi à mercredi en Alsace, la préfecture du Bas-Rhin a décidé « d’augmenter temporairement les capacités de la mise à l’abri immédiate des personnes sans domicile en mobilisant le gymnase Branly » à Strasbourg dès lundi soir.

L’orientation des personnes se fait uniquement via le 115, service d’appel d’urgence gratuit. Afin de renforcer le suivi des personnes sans domicile, d’autres mesures ont également été mises en place et seront opérationnelles dès ce mardi soir, avec l’extension des horaires des maraudes effectuées chaque soir et l’extension des horaires des accueils de jour afin de repérer les personnes les plus en difficulté.









La préfecture rappelle également qu’il est important de signaler au 115 toute personne en situation de détresse sur l’espace public.