Mardi matin, l’agglomération lyonnaise s’est réveillée sous la neige. Deux à trois centimètres sont venus recouvrir trottoirs, bancs publics, pelouses et principaux axes routiers. De quoi provoquer une belle pagaille. Le dispositif hivernal, enclenché par la métropole de Lyon à 2 heures et renforcé à 3h30, n’a pas empêché la formation de monstrueux embouteillages. A 9h15, le taux de congestion était de 132 %. Aucun bus n’est sorti des dépôts avant 10h30. La mesure a été précise par précaution pour éviter que les véhicules dérapent sur la chaussée verglacée et ne viennent se mettre en travers, au risque de paralyser davantage la circulation.





❄️Suite aux conditions météo , neige et verglas, sur l’ensemble du réseau, aucune ligne de bus ne circule actuellement.

Nous vous tenons informés de l'évolution de la situation — TCL (@TCL_SYTRAL) December 13, 2022



Mais comme à chaque épisode neigeux ou de verglas, le manque de réactivité de la métropole a été pointé du doigt, à commencer par les élus de l’opposition. « Nouvel échec pour Bruno Bernard qui n’a ni anticipé le salage des rues alors que l’alerte orange est déclenchée depuis (lundi) après-midi, ni préparé le Sytral pour la circulation des bus. C’est une honte ! », fustige sur son compte Twitter Pierre Oliver, le maire LR du deuxième arrondissement de Lyon.

Des prévisions trompeuses

Le dispositif aurait-il dû être enclenché bien avant, vers 22 heures lundi soir lorsque les premiers flocons ont commencé à tomber ? « Cela n’aurait servi à rien. La neige aurait continué de recouvrir ce qui aurait été enlevé. Enfin de compte, la mesure aurait été inefficace », répond à 20 Minutes la métropole de Lyon précisant avoir été trompée par les prévisions de Météo France. Déjouant les pronostics, l’épisode neigeux ne s’est pas arrêté à 4 heures, comme les prévisionnistes le prédisaient. « La situation s’est révélée plus compliquée. C’est la raison pour laquelle le dispositif a été renforcé vers 3h30 », ajoute la collectivité, précisant qu’une journée de déneigement en continu revient à 400.000 euros.

Les moyens déployés ont-ils été suffisants ? Sur les 120 véhicules équipés de sableuses automatiques et de lame de déneigement que recense la métropole, 20 camions ont été déployés à 2 heures. Puis 20 autres, une heure et demie plus tard. « Bien sûr qu’il y a des gens coincés quand il neige. Et on ne peut être que désolés », a tranché le président de la métropole Bruno Bernard, interpellé à l’ouverture du conseil métropolitain. Comprenez que cela fait partie des désagréments habituels à accepter.

Des autoroutes bloquées, des trains à l’arrêt

La situation a été tout aussi chaotique sur l’autoroute A7 fermée entre Bourg-lès-Valence et Tain l’Hermitage (Drome) en direction de Lyon « malgré la rotation sans interruption des engins de salage depuis (lundi) après-midi », rapporte Vinci. Deux poids lourds se sont retrouvés « en difficulté » à cause de la chaussée glissante. Ce qui a nécessité l’interruption de la circulation durant plusieurs heures. Plus globalement, de nombreux bouchons ont également été constatés sur les autoroutes traversant la région Rhône-Alpes.





Première fois que je vois Lyon sous la neige. pic.twitter.com/I6w12Ieu2t — Aurélie Drvn ‏Ggr (@AurelieDrvn) December 13, 2022







Il est 8h et il neige à Lyon, Waze m'annonce à minima 1h13 de trajet pour faire les 8.6km.. Aucun bus #TCL ne circule, l'avenue est bouchée depuis 7h du mat' bref, un enfer. Je prépare le VTT avec le porte-bébé, et arrivé en - de 50min. Aucun stress, aucun embouteillage #velotaf pic.twitter.com/4x3XDKU5PK — @dadideo@framapiaf.org 🚀 (@dadideo) December 13, 2022



Côté TER, la circulation s’est révélée également très compliquée. « La totalité des lignes » de la région ont été impactées, confirme la SNCF, ajoutant que « divers dérangements d’aiguillages multiplient les retards et suppressions sur l’étoile ferroviaire lyonnaise », même si le trafic a progressivement repris aux alentours de midi.