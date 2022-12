Après l’été au printemps, voici l’hiver en automne. Les chutes de neige et phénomènes verglaçants qui touchent l’Hexagone depuis le week-end dernier vont se poursuivre selon Météo-France au moins pour les deux prochaines nuits concernant sur les 33 départements déjà placés en vigilance orange pour mercredi.

La faute à un classique « conflit de masses d’air », selon l’ingénieur météo Jérôme Lacou, entre une descente d’air froid venu de Scandinavie et un air plus doux, océanique. Le contraste est parfaitement illustré par les -10 °C relevés ce mardi matin en alsace ou en Lorrain tandis qu’il faisait 11 °C à Biarritz.





🔶 33 départements en Orange pic.twitter.com/FVZusFwshv — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) December 13, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Et c’est le point de rencontre entre ces deux masses d’air qui accapare les spécialistes, avec une première une perturbation accompagnée de pluies verglaçantes qui va arriver par la Bretagne en début de nuit puis se propager à l’est des Pays-de-Loire et au sud de la Normandie, puis à l’Ile-de-France, « en deuxième partie de nuit », . La prudence est donc de mise pour les automobilistes. Au nord de cette « bande » de pluies verglaçantes, la neige prendra le dessus, dans le Cotentin, au nord de la région parisienne mais aussi en Alsace où 10 cm de poudreuse pourraient tomber par endroits.

















Et ce n’est pas fini. Dans la nuit de mercredi à jeudi « une nouvelle pulsation hivernale » en provenance de Bretagne se mettra en place et suivra le même schéma, avec de nouvelles neiges qui vont se concentrer essentiellement « entre le Bretagne et le Cotentin » puis une possibilité d’extension sur le Bassin parisien et le Grand-Est.

Une fois ces deux vagues évacuées, Jérôme Lacou prévient que les matinées de vendredi, samedi et dimanche s’annoncent « particulièrement froides », avant un redoux bienvenu à partir de lundi.

Un phénomène qui devient rare en décembre

Si l’on ne peut pas évoquer une « vague de froid », cette offensive de l’hiver en plein mois de décembre est assez inédite. « On peut parler d’un épisode de froid notable avec ce mardi des températures à l’échelle du pays de 1°C en moyenne, ce qui représente une anomalie de 5 °C par rapport aux normales de saison », explique le climatologue Matthieu Sorel.

Cette anomalie de 5 °C en décembre n’a été atteinte en moyenne que « cinq jours par an » au cours des cinquante dernières années mais seulement trois fois durant la dernière décennie : le 31 décembre 2016, 29 décembre 2014 et 12 décembre 2012. Ce « froid est donc rare », paradoxalement, dans cette période de réchauffement climatique. D’ailleurs, on n’avait pas vu la neige à Rennes depuis décembre 2019, à Brest depuis décembre 2010, et à Paris depuis décembre 2017.