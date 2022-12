Des dizaines de milliers de partages sur Facebook, le signe d’une exaspération ? Un message incitant les internautes à déduire eux-mêmes de leur facture d’électricité le nombre d’heures d’éventuelles coupures a été relayé plus de 57.000 fois sur Facebook depuis le 7 décembre. Un précédent post, identique, a recueilli 53.000 partages depuis le 2 décembre.

« On nous annonce des coupures d’électricité, commence le message. O.K., mais pensez à vérifier le nombre d’heures de coupure par mois et déduisez-le de votre abonnement. Ils veulent faire des économies, bah nous aussi ! Faites tourner ! »





« Par définition, une électricité non consommée n’est pas facturée », souligne EDF. - Capture d'écran Facebook





La suggestion est surprenante : les citoyens qui auraient le courant coupé ne consommeront pas lors de la coupure, il y aura donc déjà une économie sur la facture, confirme l’Institut de la consommation à 20 Minutes. C’est également ce que souligne EDF : « Par définition, une électricité non consommée n’est pas facturée ». Quant à l’abonnement, il constitue « une part fixe de la facture ».

Quid d’une éventuelle réduction ? « EDF n’envisage pas de déduire un montant de la facture des abonnés, explique le fournisseur à 20 Minutes. En effet, le fournisseur n’est pas responsable de l’acheminement de l’énergie jusqu’à son client, cette mission relevant des gestionnaires de réseau. Dès lors, le fournisseur n’est pas responsable des conséquences liées à une coupure sur le réseau qui relève de la relation gestionnaire de réseau/client. »









En cas de coupure, RTE, le gestionnaire du réseau, ne plongera pas la France entière dans le noir. Ce sont des zones de 2.000 clients en moyenne qui seront ciblées, selon le site du gouvernement. Les Français raccordés à une ligne prioritaire ou sur une ligne qui dessert des sites prioritaires tels que les hôpitaux ou les centres de secours devraient également échapper aux éventuelles coupures.

Le PDG d’EDF, Luc Rémont, a déclaré vendredi « aborder avec confiance les semaines qui viennent, avec le passage de l’hiver ». Son entreprise estime à 10 % la baisse de la consommation en novembre par rapport à novembre 2021, selon l’AFP.

Ce mardi, la France était toujours en vert sur le site Ecowatt, conçu par RTE pour alerter sur les pics de consommation d’électricité.