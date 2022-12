Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les enquêteurs vont tenter une nouvelle fois de démêler le vrai du faux dans l’affaire de la disparition de Delphine Jubillar. Une reconstitution est prévue ce mardi à Cagnac-les-Mines, près d’Albi dans le Tarn, en présence de son mari, Cédric Jubillar, principal suspect. L’instruction entend retracer la soirée du 15 au 16 décembre 2020 au cours de laquelle cette mère de deux enfants a disparu du domicile du couple, en laissant derrière elle ses papiers, ses clés et même ses lunettes, et ce en plein couvre-feu dû à la pandémie de Covid-19. Toutes les parties ont été conviées à la reconstitution, à partir de 20 heures, dans cette maison inhabitée depuis le drame, et qui n’a jamais été achevée.





Pour la planète, la voiture c’est mieux à plusieurs. Les automobilistes qui embarqueront régulièrement des covoitureurs recevront une prime de 100 euros en 2023, a annoncé le gouvernement mardi. Cette prime sera versée seulement aux nouveaux inscrits sur les plateformes de covoiturage du quotidien (soit des trajets de moins de 80 kilomètres), avec 25 euros versés dès le premier trajet, et 75 euros supplémentaires si 9 trajets sont réalisés dans les trois mois suivants. Une autre prime de 100 euros, cumulable, sera versée aux automobilistes réalisant trois trajets sur une longue distance.

Le cocktail froid, neige et verglas est bien là en ce mois de décembre. Météo-France a ainsi placé mardi douze départements en vigilance orange « neige-verglas ». Sept départements du nord-ouest le sont car « des phénomènes dangereux sont prévus », en raison de risques de pluies verglaçantes mardi soir : Côtes d’Armor, Morbihan, Ille-et-Vilaine, Manche, Mayenne, Orne (également en vigilance grand froid) et Sarthe. Cinq autres départements sont en vigilance orange « neige et verglas » pour des événements en cours : Loire, Rhône, Ain, Savoie et Haute-Savoie. Pour ces deux derniers, Météo-France alerte également sur les risques d’avalanche.