Le nombre de battues a été fortement réduit. En Ille-et-Vilaine, le département a nettement revu à la baisse le nombre de jours où la chasse est possible sur les terres du massif de la Corbière dont il a l’exploitation. Désormais, seules cinq journées seront ouvertes aux battues, contre une vingtaine de jours jusqu’à l’an dernier (une chaque semaine de septembre à février). Ce choix entériné dans la convention signée entre le département d’Ille-et-Vilaine et la Fédération départementale des chasseurs est motivé par la volonté de « laisser les citoyens profiter au maximum de cet espace naturel ». C’est pour cette même raison que le jour de chasse a été modifié pour se tenir le mardi et non plus le jeudi comme avant.

Ces battues visent à « réguler les populations animales » comme les sangliers et les chevreuils qui peuvent être « en grand nombre sur l’espace naturel départemental de la forêt ». Une présence susceptible « d’occasionner des dégâts comme la destruction de jeunes plants ou des problèmes de Sécurité routière », précise le département. D’après nos informations, la fédération de chasse aurait estimé que cinq journées suffiraient à réguler les populations et à respecter les « quotas » imposés par la préfecture.





Située entre Châteaubourg et La Bouëxière, la forêt de la Corbière est un lieu sauvage très fréquenté des promeneurs. Les jours de battues, le site sera exceptionnellement fermé et un affichage sera réalisé. « La fédération des chasseurs s’engage à prendre toutes les précautions de sécurité et d’information au public », promet le département. Les prochaines auront lieu les mardis 13 décembre, 3 janvier et 31 janvier.

Un automobiliste était décédé en octobre 2021 alors qu’il circulait sur une quatre voies du département. Une balle tirée par un chasseur l’avait touché alors qu’il circulait entre Nantes et Rennes.