En France, la crise sanitaire a massifié le recours au travail à distance dans les entreprises dont les activités s’y prêtent : un salarié sur trois télétravaille. Alors que les employeurs y étaient pour la plupart réticents, le confinement a fait la démonstration de l’efficacité des salariés depuis leur domicile. L’Institut Danone (lire encadré) a commandé au Crédoc, une étude sur les conséquences de cette pratique sur le comportement alimentaire des télétravailleurs. Elle a été menée de mars à mai 2022, sur 621 salariés volontaires de Danone, en France.

« Ce mardi, l’Institut Danone va organiser sa première journée prospective sur ce sujet de l’impact du télétravail sur l’alimentation, le style de vie et la santé, ce sera l’occasion de présenter les résultats de cette étude », pointe Françoise Néant, la déléguée générale de l’Institut Danone.

« Le chocolat est beaucoup plus consommé en télétravail »

Il ressort de cette enquête qu’en télétravail, on déjeune davantage seul (72 % des répondants) que lorsqu’on est au bureau (12 %). La durée de la pause déjeuner est plus courte lorsqu’on travaille depuis chez soi : moins de 20 minutes pour 38 % des salariés interrogés. Alors qu’au bureau, seuls 18 % y consacrent moins de 20 minutes.

« Le repas est simplifié avec pour plus de 40 % des salariés interrogés une diminution des composantes (entrée, plats, fromages, dessert) du repas et de la diversité, pointe Françoise Néant. On relève aussi davantage de grignotages (+8 %) avec notamment le chocolat qui est beaucoup plus consommé en télétravail (+22 %). »

Il faut préciser que les personnes interrogées bénéficient en l’occurrence d’une offre de restauration collective sur leur lieu de travail, même si elles peuvent aussi déjeuner à l’extérieur.

Des recommandations pour aller plus loin

« L’Institut veut aller plus loin et structurer des recommandations pour accompagner les Français vers des modes de vie plus sains en proposant des pistes de recommandations, dès début 2023 », avance la déléguée générale de l’Institut Danone. Elle estime que cette étude est simplement une première étape qui montre qu’il faut recueillir davantage de données sur les conséquences du télétravail sur l’alimentation. Il serait possible d’aller plus loin en adoptant, par exemple, la méthode des carnets d’alimentation en vue d’obtenir un indicateur nutritionnel des repas.

« On pourrait aussi se demander ce que cela signifie pour des salariés qui n’ont pas accès à une offre de restauration structurée », avance-t-elle. Au-delà de l’alimentation, le télétravail s’accompagne de davantage de sédentarité et d’exposition aux écrans et peut avoir des répercussions sur la vie de toute la famille.

« L’Institut s’empare de ce sujet sociétal qui va potentiellement amener des problématiques de santé dans la population qui la pratique, estime la déléguée générale de Danone. Les professionnels de santé s’interrogent sur les conséquences cardios métaboliques d’une mauvaise alimentation, qui va potentiellement être renforcée quand on est en télétravail. »