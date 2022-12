Les bus et les trams circuleront-ils à Nantes mercredi soir pour la demi-finale de la Coupe du monde de football qui opposera la France au Maroc ? La CFDT de la Semitan, qui exploite le réseau de transports en commun dans l’agglomération nantaise, y est en tout cas opposée. Le syndicat craint en effet des incidents sur le réseau TAN à l’issue de la rencontre et réclame la fermeture des transports à 21 heures « dans un souci de sécurité pour les agents et les usagers », indique dans un communiqué le syndicat, qui a déposé un droit d’alerte.

La CFDT justifie ses craintes « au vu des incidents qui se sont passés sur le réseau à la suite des derniers matchs. » Sur des vidéos publiées par Ouest-France, on voit ainsi des supporteurs fêter la victoire des Bleus et du Maroc samedi soir juchés sur un bus.

Le syndicat demande un CSE extraordinaire

« Des hordes de supporteurs énervés », selon la CFDT, qui réclame « une action forte » de la direction de la Semitan. « De simples déviations de lignes ponctuelles, après signalements, ne seront pas suffisantes pour mettre tous les agents en sécurité sur toutes les lignes de pôles d’échanges », estime le syndicat.

« De même, la police, lors de tels événements, est très occupée et ne peut être partout pour la sécurité des usagers et des agents de la Semitan », poursuit la CFDT, qui réclame par ailleurs la tenue d’un CSE extraordinaire « dans les plus brefs délais. »