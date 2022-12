Gros pull, gros manteau, grosses chaussettes, gros bonnet. Le début de semaine s’annonce glacial sur l’ensemble de la France, avec des températures négatives attendues sur l’ensemble de notre territoire. Seules la Corse et la ville de Nice seront épargnées. Ailleurs, c’est un lundi et un mardi très froids qui sont annoncés. Des températures hivernales qui pourraient s’accompagner de chutes de neige, de brouillards givrants et potentiellement de verglas.

Le risque le plus important semble concerner le risque de pluies verglaçantes avec l’arrivée de précipitations dans la journée. « Le risque de pluie verglaçante et de cumuls de neige importants en soirée sur le sud du Massif central est à surveiller », prévient Météo-France. Un épisode de grand froid est à craindre avec des températures proches des -10 degrés. Dimanche, on a relevé -9 degrés à Rocamadour, dans le Lot.





#Météo #Bretagne #Verglas 🟠⚠️ Fort épisode de verglas en cours sur les Côtes-d’Armor et le Finistère, n’hésitez pas à reporter vos déplacements à cette après-midi.

Les volcans d’Auvergne ne seront pas les seuls concernés. Ce lundi, les prévisionnistes ont placé 44 départements français en vigilance jaune neige et verglas. Le phénomène s’étend de la pointe de la Bretagne aux Pays-de-la-Loire en passant par la Normandie et les Hauts de France. Le Grand-Est et la région Auvergne-Rhône-Alpes sont également concernés. « Des brouillards tenaces dans le Finistère peuvent perturber les conditions de circulation », prévient notamment la direction des routes de l’ouest qui redoute « des gelées généralisées avec des températures minimales comprises entre -1 et -6 degrés ». En Ille-et-Vilaine, les pompiers ont constaté une dizaine d'accidents « sans gravité » en raison du verglas, notamment autour de Tinténiac.

Des transports scolaires annulés dans le Finistère

Cet épisode de froid a poussé certains départements à annuler certains transports scolaires, notamment dans le Finistère ou à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). Un habitant du secteur de Plouescat a expliqué à nos confrères de France Bleu que « la grêle tombée dimanche n’a pas fondu », rendant les routes glissantes. Dans les Hauts-de-France, la vitesse avait été abaissée de 20 km/h sur l’ensemble des axes routiers en raison du risque de glissade. Dimanche, quelques chutes de neige ont été constatées à Nantes, perturbant la circulation sur le périphérique. Cet épisode de froid va perdurer toute la semaine, occasionnant des risques de chute de neige.