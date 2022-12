Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les travaux du Conseil national de la refondation (CNR) vont être passés au crible ce lundi. Emmanuel Macron va faire un premier bilan de cet outil de réforme vanté comme une autre façon de gouverner mais qui peine à s’installer dans le paysage français. Pour cela, il va présider la deuxième session plénière, après la séance inaugurale du 8 septembre. La réunion, à laquelle participeront également la Première ministre et des membres du gouvernement, se tiendra de 9h30 à 17 heures à l’Elysée. L’ambition mise en avant par l’exécutif dans le CNR est toutefois contrariée par le boycott des oppositions et d’une partie des syndicats qui seront de nouveau les grands absents ce lundi. Du Rassemblement national à La France Insoumise, en passant par LR, tous décrient en chœur un « machin », un « gadget » destiné à « contourner le Parlement ».

Après plus de trois mois d’audience, le procès de l’attentat de Nice touche à sa fin. Il se termine en effet ce lundi matin. Le président Laurent Raviot doit donner, à partir de 9h30, la parole aux sept accusés présents, avant de clore les débats. La cour d’assises spéciale de Paris, composée de cinq magistrats professionnels et de leurs quatre suppléants, se retirera ensuite dans un lieu tenu secret en région parisienne avant de revenir mardi dans la salle des grands procès du Palais de justice de Paris pour annoncer son verdict. Abattu par la police au terme de sa course meurtrière, le Tunisien Mohamed Lahouaiej Bouhlel, auteur de l’attentat au camion-bélier qui a fait 86 morts et plus de 450 blessés le soir du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais, a été le grand absent du procès même si son nom a été prononcé à chaque audience depuis le 5 septembre.

La crise politique tourne au tragique au Pérou. Deux personnes sont mortes et cinq au moins ont été blessées dimanche lors de manifestations grandissantes, qui secouent tout le pays, contre la présidente Dina Boluarte après la destitution et l’arrestation de l’ancien président Pedro Castillo. Pour calmer la colère des manifestants, celle qui était vice-présidente jusqu’à son investiture le 7 décembre vient finalement d’annoncer qu’elle présenterait au Parlement un projet de loi visant à avancer les élections de 2026 à avril 2024.