Vos doigts gourds ne pouvaient feuilleter un journal : voici un condensé en cinq points des infos que vous avez ratées ce week-end du 10 et 11 décembre.

France-Maroc en demie

Une frappe puissante de Tchouameni, un penalty réussi de Kane. Une tête déterminée de Giroud, un penalty raté de Kane. Et voici la France en demi-finale (2-1) de la Coupe du monde 2022. Peu avant la victoire des Bleus, ce sont leurs futurs adversaires de mercredi, les Marocains qui éliminaient le Portugal de Ronaldo (1-0), qui a débuté ce qui sera sans doute son dernier match de Coupe du monde sur le banc et l’a fini en pleurs, comme Neymar, autre grand éliminé des quarts.

Une vice-présidente du parlement écrouée

« C’est une atteinte très grave à la réputation » du Parlement européen, a estimé dimanche le commissaire européen à l’Economie, Paolo Gentiloni. Six suspects ont été interpellés vendredi en Belgique, dont la vice-présidente grecque du Parlement européen Eva Kaili, l’ex-eurodéputé italien Pier-Antonio Panzeri et le secrétaire général de la Confédération syndicale internationale (CSI) Luca Visentini, lui aussi Italien. Ils sont soupçonnés d’avoir bénéficié de grosses sommes d’argent offertes par le Qatar contre leur soutien politique Quatre des six interpellés ont été inculpés et écroués ce dimanche, dont Eva Kaili.

Des Nobel engagés

En recevant le prix Nobel de la paix samedi à Oslo, les lauréats ukrainien, russe et biélorusse dont appelé à ne pas baisser les armes dans la guerre « folle et criminelle » que Vladimir Poutine a lancée en Ukraine. L’un des trois lauréats, le président de Memorial, Ian Ratchinski, a dénoncé les « ambitions impériales » héritées de l’URSS qui « fleurissent toujours aujourd’hui ». La Russie de Vladimir Poutine a détourné le sens historique de la lutte antifasciste « au profit de ses propres intérêts politiques », a-t-il dit.

De son côté, l’écrivaine Annie Ernaux a rendu hommage au géant des lettres Albert Camus après avoir reçu son prix Nobel de littérature à Stockholm, 65 ans après l’auteur de l’Etranger. « Me trouver ici, 65 ans plus tard, me laisse dans un profond sentiment d’étonnement et de gratitude », a déclaré Annie Ernaux devant les 2.000 invités réunis à l’Hôtel de ville de Stockholm.





Ciotti à la tête des Républicains

Le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti a été élu dimanche président des Républicains avec 53,7 % des voix contre 46,3 % à son adversaire Bruno Retailleau. La participation a atteint 69,70 % au deuxième tour contre 72,67 % au premier. Eric Ciotti, qui disposait d’une avance de neuf points sur son adversaire après le premier tour, succède ainsi à Christian Jacob qui a démissionné en juin.





Un suspect de l’attentat de Lockerbie en détention

Trente-quatre ans après l’attentat de Lockerbie, un suspect majeur a été placé en détention par les autorités américaines. Attentat le plus meurtrier jamais commis sur le territoire du Royaume-Uni avec 270 morts, l’explosion du Boeing 747 de la Pan Am le 21 décembre 1988 au-dessus du village écossais de Lockerbie, n’a donné lieu jusque-là qu’à une condamnation : le Libyen Abdelbaset Ali Mohamed al-Megrahi, décédé en 2012. Abou Agila Mohammad Massoud, soupçonné d’avoir assemblé et programmé la bombe de l’attentat, doit comparaître devant un tribunal du district de Columbia, a précisé le porte-parole, sans indication de date.