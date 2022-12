Ils sont bons pour la retraite. Ce vendredi, les trois derniers hélicoptères Alouette III encore en fonction ont fait leurs adieux à la Marine nationale à l’occasion d’une cérémonie sur la base d’aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic, au sud de Brest (Finistère). L’appareil était devenu mythique dans les rangs de la Marine après soixante années de missions exercées au-dessus de tous les océans du globe.

Avant d’équiper la Marine, ces hélicoptères capables de voler à 200 km/h ont été utilisés dans le civil, notamment pour du sauvetage et du transport de charges lourdes. Pour la Marine nationale, ils sont engagés dans des missions de lutte anti sous-marine en embarquant sur des frégates et porte-avions. A l’époque, ces capacités sont remarquables. L’Alouette est capable d’emporter 750 kg de marchandise à son bord, soit les deux tiers de sa charge à vide, et peut s’envoler à plus de 5.000 mètres d’altitude. Des capacités qui lui ont permis de participer à des missions de sauvetage en mer jusqu’à sa fin de carrière mais aussi d’être équipé de torpilles et de sonars pour localiser et atteindre les sous-marins ennemis.

Le mythique hélicoptère Alouette III a participé à de nombreuses missions de sauvetage en mer pour la Marine nationale. - F. Bogaert/Marine Nationale/Défense

En soixante ans de carrière, l’ensemble de la flotte aura accumulé 328.000 heures de vol et 100.000 appontages, précise la Marine nationale. L’hélicoptère était notamment présent en avril 2008 quand trente plaisanciers du voilier le Ponant avaient été pris en otage par des pirates au large de la Somalie. Sans aide au pilotage, l’appareil est utilisé pour former les futurs pilotes.

Trois Alouette III étaient encore en mission pour la Marine nationale jusqu’à leur retrait ce vendredi. Les hélicoptères resteront en alerte jusqu’à la fin décembre avant d’être cédés à des musées ou à des filières aéronautiques souhaitant former des pilotes.