Presque un an après la pose « de la première pierre » par Emmanuel Macron, son ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin a annoncé officiellement ce vendredi matin, à l’occasion de sa venue à Nice, le lancement des travaux du premier « hôtel des polices » de France et d’Europe.

Chaque pierre n’attendra pas un an pour être posée, le chantier de ce bâtiment moderne qui mutualisera les forces de l’ordre débutera le 9 janvier 2023 pour une livraison de ce futur espace de 50.000 m2 en décembre 2025. « Le calendrier sera respecté », a assuré Cyril Dupuy, directeur régional bâtiment Côte d’Azur, filiale de Vinci Construction.

Trois phases de travaux

Ce projet porté « depuis douze ans » par Christian Estrosi se construira en trois phases afin d’accueillir 1.200 policiers nationaux et 800 municipaux. « Nous allons procéder à une requalification du quartier pour ce chantier exemplaire », a détaillé le maire de Nice. La collectivité va supprimer 12.000 rotations de camions, embellir la place Marshall et la verdir.









D’abord, pendant six mois, les travaux consisteront à déconstruire et démolir. Puis, jusqu’à l’été 2024, ce sera la phase de réhabilitation pour enfin finir sur les façades et l’intérieur. Cyril Dupuy développe : « La volonté est de préserver les façades de 1858 et le bâtiment historique. Concrètement, cela signifie que nous enlèverons les colonnes, nous les rénoverons et nous les réinstallerons pour les mettre à jour au niveau des normes, notamment sismiques. Tout ce qui sera autour sera neuf. Au total, 60 % des lieux seront nouveaux et 40 %, de la rénovation. »

Le futur hôtel des polices sera également « un lieu agréable de vie » et « respectueux de l’environnement ». « Nous serons exemplaires à ce sujet, poursuit le représentant de Vinci construction. Il y aura 300 m2 de panneaux photovoltaïques, de la récupération d’eau de pluie, des pompes à chaleur mais aussi 30 % d’économies au niveau du béton que nous avons choisi d’utiliser pour les travaux et l’utilisation de matériaux biosourcés. » Il ajoute : « Les toitures végétalisées permettront de garder une fraîcheur dans les bâtiments. »

Un modèle pour les autres grandes villes de France ?

Ce futur équipement, qui « a vocation à mettre fin aux conditions de travail intolérable que connaissent les fonctionnaires de la police nationale », selon la municipalité niçoise, sera également « le premier centre d’hypervision urbain et de commandement de France » et vers où convergeront les images des 4.000 caméras de vidéosurveillance de la ville.

Selon Gérald Darmanin, « tous les policiers se bousculeront pour venir à Nice ». Il a rappelé son « admiration » pour le maire de Nice d’avoir « poussé les portes du ministère de l’Intérieur » et permis la réalisation de cet hôtel des polices. « Nous aimerions que tous les maires de France soient comme Christian Estrosi pour aider la police nationale. »

Pour ce projet, l’Etat met plus de 200 millions d’euros sur les 214 nécessaires pour « accompagner la ville et la région ». « C’est plus que dans n’importe quel autre projet », a souligné le ministre en rappelant un budget de 400.000 euros par an, sur le budget des 15 milliards pour le quinquennat, pour les rénovations des commissariats. Il a ajouté : « Nous sommes très ouverts à tous les partenariats de sécurité et nous y travaillons avec d’autres grandes villes du pays. Comme à Marseille où le gouvernement a annoncé la reconstruction d’un commissariat central et c’est le cas dans une cinquantaine d’autres villes de France. »

Sur le ton de la plaisanterie, le ministre de l’Intérieur a tout de même souligné qu’un « bon policier est celui que l’on voit, qui est le moins possible dans sa voiture ou dans ses locaux », même si « ce futur hôtel sera tellement beau et accueillant ».