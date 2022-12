« Nous exhortons l’ensemble des grandes écoles à mettre en place un processus de sélection des parrains de promotion respectant les droits humains et les ambitions écologiques. » Dans une tribune publiée sur un blog de Mediapart, des étudiants et ingénieurs diplômés d’IMT Atlantique critiquent fortement la décision de la grande école d’ingénieurs nantaise d’avoir choisi Jean-Brice Dumont, vice-président d’Airbus Défense & Space, la branche militaire de l’avionneur européen, comme parrain de la promotion 2022.

Le dirigeant participe ce vendredi à la Cité des congrès de Nantes à la cérémonie de remise des diplômes organisée par l’établissement d’enseignement supérieur. Un événement boycotté par les auteurs de la tribune. Ceux-ci pointent du doigt les fortes émissions de C02 générées par les avions Airbus. Ils déplorent également la fourniture de matériel militaire à l’Arabie saoudite, au Qatar, à l’Egypte ou à la Turquie.









« Nous refusons ce parrainage, car il est en opposition directe avec nos valeurs de justice sociale et climatique, valeurs par ailleurs souvent affichées par notre établissement, écrivent les auteurs. Nous le refusons, car il nous semble impossible d’associer notre formation de scientifiques et son image à celle d’un groupe industriel faisant affaire avec des Etats au "mieux" autoritaires, au pire bafouant les droits humains. Nous le refusons, car cela serait fournir une plateforme et de l’influence à une entreprise dont les actions sont si orthogonales à ce que nous souhaitons être et accomplir. »

Un « partenaire privilégié » selon la direction de l’école

Airbus est considéré comme un « partenaire privilégié » d’IMT Atlantique, rappelle la direction de l’école. Un laboratoire de créativité et d’innovation du groupe Airbus est d’ailleurs hébergé dans les locaux nantais de l’incubateur d’IMT Atlantique.

Le 25 juin dernier, des étudiants de Polytechnique avaient, eux aussi, profité de leur cérémonie de remise de diplômes pour réclamer d’accorder « une plus grande importance aux enjeux environnementaux », imitant ainsi la prise de parole très médiatisée des étudiants d’AgroParisTech fin avril. Deux ans plus tôt, des Polytechniciens s’étaient également mobilisés contre l’implantation d’un centre de recherche du groupe Total sur leur campus à Saclay.