Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Paris à la bougie. Une coupure massive d’électricité a affecté jeudi soir jusqu’à 125.000 clients dans plusieurs arrondissements centraux de la capitale, plongeant des quartiers entiers dans le noir, en raison d’un « incident technique » sur un transformateur, selon les gestionnaires de réseaux Enedis et RTE, qui ont présenté leurs « excuses ». La plupart des foyers ont été rétablis avant minuit, indique-t-on. Un « incident technique sur un transformateur d’Enedis » a entraîné la coupure d’une « radiale », ligne à haute tension enterrée de 225.000 volts, a expliqué à l’AFP un porte-parole de RTE.

A partir de ce vendredi, près de 200 Français tirés au sort vont débattre pour savoir si « le cadre d’accompagnement de fin de vie est adapté aux différentes situations rencontrées ou d’éventuels changements devraient-ils être introduits ». Calquée sur le modèle de celle qui s’était réunie sur le climat en 2019 et 2020, cette convention se réunira au cours de neuf sessions de trois jours - la première s’achevant ce dimanche - qui seront échelonnées pendant trois mois. Les conclusions des longs débats en vue seront livrées au gouvernement au printemps, sans pour autant des garanties sur leur mise en œuvre.

La journée sera hivernale sur l’ensemble du pays, prévoit Météo-France, qui a placé vendredi matin la Haute-Savoie en vigilance orange « neige verglas ». Les températures minimales seront de l’ordre de 0 à -3 degrés sur les deux tiers nord du pays, de 0 à 6 plus au sud mais atteindront 6 à 9 sur l’arc méditerranéen. Les maximales seront comprises entre +1 et +3 degrés sur le quart Nord-Est, entre 3 et 6 sur le Nord-Ouest, entre 6 et 12 plus au sud, 14 à 15 sur les bords de la Méditerranée, jusqu’à 19 à 20 sur le rivage corse. Onze centimètres de neige ont été relevés à Evian à 5h30, et sept centimètres à Bonneville. De même, des pluies verglaçantes pourront avoir lieu en fin de nuit sur une portion centre-est du Paris, du nord du Massif central en direction de la Franche-Comté, indique Météo-France.