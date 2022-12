Des informations très attendues par les parents et les enseignants. Le ministère de l’Education a dévoilé ce jeudi le calendrier scolaire de l’année 2023-2024, qui va permettre à ceux qui aiment planifier leurs vacances à l’avance de le faire. Et à ceux qui peuvent s’offrir un séjour touristique de réserver un lieu de villégiature.

La rentrée aura lieu le lundi 4 septembre 2023 pour les élèves, le vendredi 1er septembre pour les profs.

Les vacances de la Toussaint démarreront le samedi 21 octobre 2023 et se termineront le lundi 6 novembre 2023. Et ce pour toutes les académies.

Les congés de Noël débuteront pour tout le monde le samedi 23 décembre 2023 et s’achèveront le lundi 8 janvier 2024.









En hiver, des vacances alternées par zones

Pour les vacances d’hiver, chaque zone partira tour à tour : les élèves de la zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers) seront off du samedi 17 février 2024 au lundi 4 mars 2024. Ceux de la zone B (Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg), du samedi 24 février 2024 au lundi 11 mars 2024. Et ceux de la zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles), du samedi 10 février 2024 au lundi 26 février 2024.

Pour les vacances dites de « Pâques », c’est encore la zone A qui ouvrira le bal, du samedi 13 avril 2024 au lundi 29 avril 2024. Les élèves de la zone B seront de repos du samedi 20 avril 2024 au lundi 6 mai 2024. Et pour ceux de la zone C, du samedi 6 avril 2024 au lundi 22 avril 2024.

Les très attendues vacances d’été débuteront le samedi 6 juillet 2024.