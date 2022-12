Un refus qui passe mal. Depuis plusieurs semaines, le fils d’un résistant de la Seconde Guerre mondiale ne parvient pas à obtenir l’autorisation de se rendre sur le lieu où son père a été fusillé, en décembre 1942, raconte La Voix du Nord. Installé dans l’enceinte d’un fort à Wambrechies, dans le Nord, le mémorial est, en effet, inaccessible au grand public et le maire ne souhaite pas ouvrir le lieu pour une cérémonie privée.

« Je ne peux pas ouvrir le fort pour chaque personne »

Pour Georges Waysand, âgé de 81 ans, cette décision est incompréhensible et sa fille Marianne a porté l’affaire sur les réseaux sociaux. « Le 15 décembre, cela fera 80 ans que mon grand-père paternel, Jean Waysand, a été fusillé comme résistant, à l’âge de 26 ans, au Fort du Vert Galant à Wambrechies, explique-t-elle sur son compte Linkedin. Son fils avait alors 1 an et demi. (…) Pour commémorer ce triste anniversaire, mon père a souhaité que nous allions en famille nous recueillir sur le lieu d’exécution, samedi 10 décembre »

Sauf que, pour se rendre au monument aux morts, il faut une clé, propriété de la mairie de Wambrechies. Et jusqu’alors, les demandes de la famille sont restées lettre morte. « On a une cérémonie en mars. Je ne peux pas ouvrir le fort pour chaque personne, à la demande, je n’ai pas les équipes », évoque le maire, Sébastien Brogniart, interrogé par le quotidien régional.

Il y a dix ans, Georges Waysand avait pourtant pu organiser cette cérémonie intime avec l’aide d’un adjoint au maire. Devant le refus du maire, la famille a décidé de se rendre tout de même devant le fort, samedi, quitte à trouver porte close.