Ah Noël et ses traditions… Les cadeaux sous le sapin, les retrouvailles familiales, les repas à n’en plus finir… Mais aussi, pour les plus rigolos, les pulls moches qu’on aime sortir au bureau pour faire marrer ses collègues ou pendant les fêtes pour embarrasser sa mamie.

Qui ne se rappelle pas de la scène culte dans le film Le Journal de Bridget Jones dans lequel Mark Darcy (aka Colin Firth) est paré d’un pull vert, bien kitchouille, avec une tête de renne ? Et vous, comptez-vous sortir vos pulls les plus moches de Noël ? Envoyez-nous vos plus belles photos !