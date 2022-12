Ce mercredi soir, l’amphithéâtre B400 était comble. Environ 400 étudiants étaient venus participer à un débat organisé sur le thème « Quel avenir pour les jeunes et l’université ? » à l’université de Bordeaux Montaigne. Deux députés LFI récemment mis sur le devant de la scène médiatique étaient invités pour échanger avec les étudiants : Louis Boyard pris à partie sur le plateau de Cyril Hanouna et Carlos Martens Bilongo, interrompu à l’Assemblée nationale par le député girondin du RN Grégoire de Fournas.

Une trentaine d’individus cagoulés et armés de barre de fer a déboulé pour tenter de perturber la rencontre, en lançant des slogans racistes, mais ils ont été tenus en dehors de l’amphithéâtre grâce au service d’ordre mis en place par LFI. Quatre membres de ce service d’ordre ont été légèrement blessés.

30 militants d’extrême droite viennent d’attaquer notre conférence à Bordeaux avec @BilongoCarlos.



Armés de matraques, ils ont tenté d’entrer dans la salle pour nous agresser.



Merci au SO qui les a heureusement repoussé.@GDarmanin, dissolvez les groupes d'extrême droite. pic.twitter.com/nWURnrTCzj — Louis Boyard (@LouisBoyard) December 7, 2022



Une pièce de théâtre, également victimes des manifestants d’extrême droite

Dans un communiqué, l’université de Bordeaux Montaigne explique qu’après cet épisode, ce même groupe a tenté d’intimider les organisateurs et spectateurs d’une pièce de théâtre qui se tenait dans un lieu voisin, toujours sur le site universitaire. « La police est intervenue pour disperser les agitateurs. La conférence et le spectacle ont néanmoins pu se tenir et s’achever à l’heure prévue », conclut le communiqué. Les deux députés ont été exfiltrés sans difficulté, sous surveillance policière.





La police a dû intervenir hier pour protéger deux députés qui avaient été menacés par plusieurs dizaines d'individus. La liberté d'expression est une liberté fondamentale et ce qui s'est passé est inacceptable. J'invite les parlementaires à déposer plainte s'ils ne l'ont pas fait — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 8, 2022







Ils ont interpellé Gérald Darmanin sur Twitter, pour lui demander de dissoudre les groupes d’extrême droite. Le ministre de l'Intérieur a réagi sur le réseau social en les incitant à déposer plainte.