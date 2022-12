Aboiements et ronronnements garantis. Ce Noël, Little et Lutèce ne seront pas oubliés sous le sapin. D’après un récent sondage* pour Rover (réseau de pet-sitters), 78 % des propriétaires de chien ou de chat comptent faire un cadeau de Noël à leur animal de compagnie.

Si leurs amis à quatre pattes seront bichonnés pendant les fêtes, c’est que les Français y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. A l’instar de Séverine, qui a répondu à notre appel à témoins : « Bien sûr que je vais gâter notre Poupette, car elle fait partie de notre famille. » Zoé, considère aussi que ses deux malinois doivent être chouchoutés comme tous ses proches : « Mona et Suzy ont droit à leur moment de bonheur », s’enflamme-t-elle.

« Elle aura une couverture moelleuse et ses sachets de canard séché »

Et pas question d’être rat pour son chien ou son chat ! Toujours selon le sondage de Rover, le budget moyen prévu est de 22 euros. Alors pour faire plaisir à son toutou ou à sa minette, pas besoin de faire dans l’originalité. En effet, 61 % des sondés comptent offrir à leur fidèle compagnon un jouet, et 31 % une friandise spéciale. Plus rares sont ceux qui pensent à leur offrir des soins (3 %), un vêtement (3 %), ou un abonnement à une box spéciale animaux (2 %).









« De la petite friandise au jouet insupportable qui fait plein de bruit, je ne manque jamais d’inspiration ! Je mets généralement un budget de 10 à 15 euros pour chaque animal. Et les cadeaux gourmands font souvent plus sensation que les jouets à pile, qui ne font rire que moi ! », raconte Juliette. Violette, elle, mise sur « des balles, des jouets en corde, en tissus ou qui font du bruit, avec une friandise, et tout ça entouré de papier cadeau pour pouvoir le déchiqueter ». Pour sa chatte Zoé, Nathalie a aussi prévu plein de douceurs : « Elle aura une couverture moelleuse et les sachets de canard séché qu’elle adore. » Quant à Aurélie, elle a opté pour un parfum pour chien. Certaines maîtresses, comme Lucie, ne lésinent franchement pas sur la dépense. Puma, son chat de 7 mois et demi, est comme un pacha à Noël : « Il a droit à un calendrier de l’avent spécial chat, à une boule dans le sapin et un cadeau de Noël (une petite botte avec des jouets aux couleurs de Noël dedans). »

« Souvent, il a déjà le droit à du foie gras »

Parfois même ceux qui sont réfractaires à l’idée de faire des cadeaux à leur animal finissent par céder, tant les commerçants rivalisent d’idées. « Cette année, en découvrant une marque française trop mignonne qui fait des jouets en tissu contenant de l’herbe à chat, j’avoue, j’ai craqué. Essentiellement pour avoir de jolies petites peluches qui traînent chez moi… », raconte ainsi Ophélie.

Au Réveillon, il n’y aura pas que la famille qui aura droit à un repas magistral : les gamelles seront aussi bien remplies et avec des mets choisis. Laurent espère bien que Prosper, son amstaff, se léchera les babines : « Souvent, il a déjà droit à du foie gras et là, je compte lui acheter aussi une friandise type corne de buffle. C’est bien normal pour l’une des personnes avec qui je passe le plus de temps ! ». Léa a aussi prévu un menu gastronomique pour ses chats : « J’achète toujours des bonnes pâtées. »

« Elle est aussi impatiente que des enfants ! »

Reste à savoir si les petits compagnons à quatre pattes seront reconnaissants. Marie s’attend à une réaction enthousiaste de sa chienne Hapy : « Quand on lui dit que le cadeau est pour elle, elle est aussi impatiente que des enfants ! ». Pauline assiste aussi à chaque Noël à un beau spectacle. « Mes chiens adorent ouvrir les paquets, et ensuite ils sont trop contents de découvrir le jouet ! » Max, le doberman de John, ne boude pas non plus son plaisir : « Nous profitons de la séance de cadeaux sous le sapin pour offrir une peluche de plus pour sa grande collection. Il sait quel paquet lui est destiné et le renifle tous les jours jusqu’à la distribution, où il prend son paquet sans hésitation. Il prend autant de plaisir à déchiqueter le papier cadeau qu’à se promener avec la peluche dans sa gueule avant de la prendre pour dormir ».

Noël est aussi l’occasion pour les fans de petites bêtes de tous poils de se soucier encore plus du bien-être animal. D’où les dons qui affluent en cette période au profit des associations. Un geste que compte effectuer Laurette : « Je vais adresser à plusieurs associations de défense animale un don pour améliorer le quotidien des animaux de compagnie abandonnés. Mon chien Sunday et mon chat Bounty sont gâtés habituellement par une bonne nourriture et de soins. Je pense que nous devons penser à tous ceux qui n’ont pas cette chance et qui vivent dans des cages en attendant une famille bienveillante. » Enfin, les fêtes serviront de déclic pour certaines familles, qui adopteront un animal de compagnie. Noël, comme une occasion d’agrandir la famille…