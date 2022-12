Transfert de compétence. Tout le monde n’est pas logé à la même enseigne dans le maillage territorial de la Poste, même si, depuis quelques années, la tendance générale est plutôt à la fermeture de bureaux. Entre 2015 et 2020, ce sont en effet près de 2.000 bureaux qui ont baissé le rideau un peu partout dans l’Hexagone selon l’Insee. Pour tâcher de compenser la disparition de ce service public, certaines villes ont décidé de créer des agences postales communales. C’est le cas de Villeneuve d’Ascq, dans le Nord.

S’il est encore assez facile de trouver un bureau de Poste, voire plusieurs, dans les métropoles, la tâche est plus ardue, sinon impossible, dans de villes de taille plus modeste. Forcément, quand la France compte 7.500 bureaux de poste pour 36.000 communes, les comptes sont pas bons Kévin. Pourtant, Villeneuve d’Ascq, près de Lille, n’est pas ce que l’on peut qualifier de « petite commune » avec ses 62.000 habitants. D’ailleurs, la Poste compte encore 6 bureaux à Villeneuve d’Ascq, sans compter les divers « relais ». Un nombre sans doute trop élevé pour l’entreprise, laquelle prévoit d’en fermer deux d’ici à la fin du premier trimestre 2023.

Baisse de fréquentation des bureaux

Depuis 2005, les communes privées de bureaux de poste peuvent en effet signer une convention avec la Poste pour créer des agences postales communales. En gros, les missions concernant les services postaux y sont effectuées par du personnel municipal dans des locaux municipaux. La convention prévoit que la formation des agents, une partie de leur salaire et le matériel soient pris en charge par le Poste.

« L’argument principal avancé par la Poste, c’est la baisse de fréquentation des bureaux concernés », explique Jean-Baptiste Legrand, directeur général adjoint (DGA) des services en charge de la vie citoyenne à Villeneuve d’Ascq. Une notion de rentabilité, à l’opposé de celle de service public qui ne plaît pas à la municipalité, laquelle ne peut « se résigner à priver d’un service postal de proximité ses citoyens ». Et si, malgré l’insistance des élus, la Poste a confirmé la fermeture des deux bureaux, elle propose toutefois une alternative.

Sur le papier, ça sonne plutôt bien, mais le deal est-il vraiment gagnant-gagnant ? « Les agences communales ne proposent que le service courrier. Pour les services bancaires ou commerciaux, les clients devront se rendre dans un vrai bureau de poste », souligne le DGA. Le forfait alloué par la Poste pour chaque agence communale, de 1.074 euros brut, ne permet pas non plus à la commune de détacher un agent à plein temps. « Outre le salaire de l’agent, cela induit aussi des frais, comme l’électricité, et de trouver un bureau », ajoute Jean-Baptiste Legrand.

Concrètement, pour les habitants de ces deux quartiers de Villeneuve d’Ascq, le changement d’habitude ne sera pas insurmontable. Dès la fin mars 2023, ils devront simplement se rendre dans leur mairie de quartier pour poster leur courrier, peser leurs colis ou acheter leurs timbres. « Il se peut même que les clients y gagnent en termes d’amplitude horaire », glisse le DGA.