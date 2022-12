Little et Lutèce ne seront pas oubliés sous le sapin. D’après un récent sondage pour Rover *(réseau de pet-sitters), 78 % des propriétaires de chien ou de chat comptent leur faire un cadeau de Noël. Le budget moyen prévu monte à 22 euros. Et pour faire plaisir à leur toutou ou à leur minet, leur maître ou maîtresse ne fera pas dans l’originalité puisque 61 % des sondés comptent offrir un jouet à leur fidèle compagnon, et 31 % une friandise spéciale (31 %) . Plus rares sont ceux qui pensent à leur offrir des soins (3 %), un vêtement (3 %), ou un abonnement à une box spéciale animaux (2 %). Et vous ?

