Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le monde va tenter de trouver un accord de la « dernière chance » pour sauver les espèces et les milieux naturels d’une destruction irréversible. Pour réaliser ce défi colossal, la conférence de l’ONU sur la biodiversité, la COP15, s’ouvre ce mercredi à Montréal. Les délégués de plus de 190 pays se retrouvent jusqu’au 19 décembre pour adopter un nouveau cadre mondial décennal pour sauvegarder la nature et ses ressources indispensables à l’humanité. Et le temps presse avec notamment un million d’espèces menacées d’extinction. « L’humanité est devenue une arme d’extinction massive », a d’ailleurs tonné mardi le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Mais une fois encore, la question du financement pourrait être un point de blocage. Le manque de leadership politique pourrait aussi se faire sentir : en dehors du Premier ministre canadien, aucun chef d’État ou de gouvernement n’est attendu.

La journée va être cruciale pour la SNCF. Une grève va toucher la compagnie, tandis que des négociations s’ouvrent sur les salaires. Si les perturbations devraient être plus limitées que le week-end dernier, le groupe veut surtout mener à bien les discussions afin d’éviter des grèves pendant les fêtes de fin d’année. Ce mercredi, le conflit affecte surtout les TER dans plusieurs régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Occitanie et PACA) et certaines lignes en Ile-de-France (C, D, E et N). Des annulations sont également possibles sur certains TGV ou Intercités, notamment sur l’axe Paris-Lyon ainsi que pour tous les TGV au sud de Bordeaux.





Les manifestations de colère à travers la Chine, historiques depuis 1989, ont payé. Pékin a annoncé ce mercredi un allègement général des règles sanitaires contre le Covid-19, abandonnant ainsi son approche stricte face au virus. Selon les nouvelles consignes dévoilées par la Commission nationale de santé (NHC) - qui a valeur de ministère –, « les personnes infectées asymptomatiques et les cas légers qui peuvent être isolés à domicile le seront de manière générale ». C’est donc un changement radical par rapport à la norme en vigueur depuis presque trois ans, qui exigeait que tout cas positif soit emmené dans un centre de quarantaine.