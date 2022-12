Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le gouvernement va parler immigration ce mardi. L’exécutif va en effet présenter les grandes lignes de son projet de loi sur cette question avant un débat à l’Assemblée nationale, dans l’espoir de dégager un consensus délicat avec l’opposition. Après la Première ministre Elisabeth Borne, qui doit prononcer vers 17 heures un discours sur la politique migratoire de la France, plusieurs ministres dont les deux auteurs du projet de loi, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et celui du Travail Olivier Dussopt, se succéderont pour défendre ce texte qui doit être officiellement présenté début 2023. Il comporte pour l’essentiel des mesures visant à rendre plus efficaces les procédures d’expulsions.

L’Europe veut contribuer à défendre les forêts du monde. Le Parlement européen et les Etats membres de l’UE ont pour cela trouvé un accord dans la nuit de lundi à mardi pour interdire l’importation dans l’Union européenne de plusieurs produits, comme le cacao, le café ou le soja, lorsqu’ils contribuent à la déforestation. L’huile de palme, le bois, la viande bovine et le caoutchouc sont également concernés, ainsi que plusieurs matières associées (cuir, chocolat, ameublement, papier imprimé, charbon de bois…). Leur importation sera interdite si ces produits sont issus de terres déboisées après décembre 2020, en tenant compte des dommages infligés non seulement aux forêts primaires, mais à l’ensemble des forêts.

Les Vingt-Sept ont rendez-vous ce mardi à Tirana. Les pays de l’UE vont se réunir en sommet dans la capitale de l’Albanie avec les dirigeants de six pays des Balkans occidentaux afin notamment de parler élargissement de l’UE. La guerre en Ukraine a en effet souligné l’importance pour les Européens de stabiliser cette région fragile du sud-est de l’Europe, d’y contrer l’influence de la Russie ainsi que celle de la Chine, qui a investi dans les infrastructures de ces pays. En juillet, l’UE a ainsi ouvert des négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord et l’Albanie. Ces pourparlers sont aussi en cours depuis plusieurs années avec le Monténégro et la Serbie. Et en octobre, la Commission a recommandé d’octroyer le statut de candidat à la Bosnie-Herzégovine. Pour le Kosovo en revanche, les obstacles à une candidature sont nombreux.