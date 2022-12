« Avant on avait qu’une orange à Noël et on était contents. » On a tous déjà entendu cette phrase à l’approche des fêtes de fin d’année, prononcée fièrement par nos parents ou nos grands-parents. En effet, c’était un cadeau fréquent à retrouver sous le sapin le 25 décembre, jusque dans les années 1960. Pas de Barbies, Lego, Playmobil ou autres jouets bien emballés dans du papier cadeau chatoyant, mais juste un fruit qui aujourd’hui se trouve à tous les étals de supermarchés. Mais à l’époque, quand ce n’était pas forcément « mieux avant », l’orange était un produit de luxe, rare.

Avez-vous connu cette époque où les enfants se réjouissaient d’avoir simplement un fruit comme cadeau à Noël ? Avez-vous des grands-parents qui vous ont raconté avec la petite lumière dans les yeux la découverte de cet agrume de luxe ? Vous avez connu cette époque où pour trouver un cadeau, il n’y avait pas besoin de parcourir des dizaines de rayons des grands magasins en transpirant dans des manteaux bien trop chauds pour la température intérieure ? Cette époque aujourd’hui révolue où choisir un cadeau était bien plus simple ? Si, dans votre famille, Noël est resté « une orange et basta ». Si vous avez des anecdotes sur cette fameuse « orange de Noël », vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.