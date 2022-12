La menace de coupures d’électricité plane sur la France en cas d’hiver rigoureux. Des coupures de « délestage », programmées et ciblées, pour soulager le réseau qui alimentent les polémiques, les peurs et les fake news. Face à la panique, le président Emmanuel Macron est intervenu lui-même pour rassurer la population, assurant qu’on « tiendrait l’hiver » en réduisant notre consommation de 10 %. Et si la solution, du moins une partie, venait de Belgique ? Le renforcement de l’interconnexion électrique entre la France et son voisin du nord pourrait nous éviter le pire.

L’interconnexion des réseaux électriques de la France et de la Belgique ne date pas d’hier puisque la ligne électrique entre les postes à haute tension d’Avelin (France) et d’Avelgem (Belgique) a été posée dans les années 1970. Ce qui est nouveau, c’est la capacité d’échanges entre les deux pays, laquelle a été doublée, depuis vendredi, sur cette ligne qui relie les réseaux de RTE et d’Elia. Techniquement, on est passé de 3 à 6 gigas watts.

Solidarité énergétique

L’idée est de pouvoir accueillir de nouvelles productions d’électricité, notamment éoliennes, mais aussi de renforcer la solidarité énergétique entre la France et a Belgique. Concrètement, cela permet d’augmenter la capacité d’importation d’électricité d’un pays vers l’autre. Sauf que cela fonctionne dans les deux sens bien entendu. S’il manque du jus en France, la Belgique lui en fournit et réciproquement. Le réseau français, RTE, et belge, Elia, ont par ailleurs signé un « contrat de secours mutuel ». Chacun tient à disposition de l’autre, en temps réel, une réserve de 250 MW qui peut être libérée en cas de besoin.





En théorie, donc, ces dispositifs pourraient éviter à l’un ou l’autre pays des problèmes liés à l’approvisionnement en électricité. Dans les faits, cela dépendra de la situation de production et de consommation des deux pays. En bref, il ne faudra pas se retrouver dans la galère au même moment.