Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Nicolas Sarkozy va faire ce lundi son grand retour dans l’arène judiciaire. L’ancien président est attendu cet après-midi au palais de justice de Paris pour son procès en appel pour corruption et trafic d’influence dans l’affaire « Paul Bismuth », aux côtés de son avocat Thierry Herzog et de l’ex-magistrat Gilbert Azibert. En première instance, à l’issue d’un procès où il avait dénoncé des « infamies », Nicolas Sarkozy avait été condamné le 1er mars 2021 à trois ans d’emprisonnement, dont un an ferme, devenant ainsi le premier chef de l’Etat de la Ve République condamné à de la prison ferme.

L’Assemblée nationale va parler transition énergétique à partir de ce lundi. Et sur le dossier des énergies renouvelables, la France est à la traîne. Le pays, qui s’est longtemps reposé sur la puissance de son parc nucléaire, a en effet généré en 2021 le quart de son électricité avec des renouvelables, une part plus faible qu’ailleurs en Europe. Pour inverser cette tendance, un projet de loi arrive donc devant les députés. Pour ce texte, déjà adopté après retouches en première lecture par le Sénat et en commission par les députés, le gouvernement va tout faire pour convaincre les socialistes et les écologistes, étant donné les fortes réticences des LR.





Après sa nette victoire contre la Pologne (3-1) en huitième de finale du Mondial, l’équipe de France a désormais un peu moins d’une semaine pour se préparer à son quart de finale. Et l’affiche est désormais connue : les Bleus vont affronter les Anglais. Les Three Lions ont en effet sèchement écarté le Sénégal (3-0) avec un premier but de Harry Kane dimanche. La rencontre samedi prochain s’annonce surtout comme le premier vrai gros test pour l’équipe de France dans cette Coupe du monde 2022.