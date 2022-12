On espère que vous avez pu profiter de votre week-end. Nous, on a passé ces deux jours à checker l’actu. Et c’est l’heure de tout vous résumer.

1. Les Bleus écartent facilement la Pologne





Ne reste plus qu’à attendre confortablement installé le nom du futur adversaire (ce sera samedi prochain, 16 heures). L’équipe de France a fait honneur à son statut de favorite en écartant ce dimanche la Pologne en 8e de finale de Coupe du monde, avec une facilité plus large encore que ne l’indique le score. Portés par un Kylian Mbappé de gala (deux buts, une passe décisive), les Bleus ont largement dominé le début de la rencontre, mais n’ont fait la différence qu’à la fin de la première période grâce à Olivier Giroud, son 52e, nouveau record. La deuxième période a été un récital, avec une domination outrageuse ponctuée d’un doublé de Kyky la vedette. Vous pouvez relire tout ça dans notre live bien sûr.

L’info en plus : Ce soir, l’Angleterre défie le Sénégal, pour le quatrième huitième de finale (à suivre ici sur 20minutes.fr). Samedi soir, l’Argentine et les Pays-Bas se sont qualifiés pour les quarts.

2. Macron veut toujours réformer les retraites





Emmanuel Macron à la Nouvelle-Orleans le 2 décembre 2022. - DOMINIQUE JACOVIDES





Emmanuel Macron a donné une grande interview au Parisien, publiée ce dimanche. Le président de la République balaie plusieurs sujets importants de son second quinquennat, dont la réforme des retraites. Il a défendu le passage à l’âge de 65 ans, pour « ne pas reporter de nouvelles charges sur nos enfants ». Le Président a également affirmé vouloir augmenter la retraite minimum et améliorer les plus basses retraites. Sur de futures coupures d’électricité, il s’est voulu rassurant, exhortant les Français à ne pas « céder à la panique ». Il a également défendu le « made in Europe », à l’image du protectionnisme américain ou chinois. « Nous, les Européens, nous ne pouvons pas être le seul espace au monde qui achète mais ne défend pas son industrie », a-t-il précisé.

L’info en plus : Alors que le Parlement doit se pencher prochainement sur la loi immigration, Thierry Marx, le président du syndicat patronal des hôteliers-restaurateurs, demande que le secteur de « la restauration, soit considéré comme en tension de recrutement ». Avec pour conséquence le souhait de la « régularisation » de salariés étrangers.

3. Un duel Ciotti-Retailleau au 2e tour pour la présidence LR





Bruno Retailleau (à gauche) et Eric Ciotti le 26 novembre 2022. - Jacques Witt

Il espérait plier le match dès ce dimanche : il lui faudra en passer par un second tour. Eric Ciotti, le grand favori pour prendre la présidence des LR, fera face au sénateur Bruno Retailleau le week-end prochain. Ciotti, qui veut faire de Wauquiez le candidat du parti à la prochaine présidentielle, a récolté 42,73 % des voix au premier tour, contre 34,45 % pour Bruno Retailleau. Le député du Lot Aurélien Pradié est lui arrivé troisième avec 22,29 % des voix. La participation a atteint 72,67 %.

L’info en plus : Bernard Cazeneuve songe à la présidentielle 2027. Et dans cette attente, il a une fois encore dézingué Olivier Faure, le président du PS qu’il a quitté, et Jean-Luc Mélenchon. LFI est une « fabrique des votes d’extrême droite en quantité industrielle », assène ainsi l’ex Premier ministre dans une interview donnée à Radio J ce dimanche.

4. La police des mœurs abolie en Iran





Une photo d'une femme et de deux hommes de la police des moeurs prise le 23 juillet 2007. - Behrouz MEHRI

Après plusieurs semaines de contestation, le pouvoir iranien est contraint de lâcher du lest. Le procureur général a annoncé ce dimanche l’abolition de la police des mœurs, qui avait interpellé la Kurde Mahsa Amini alors qu’elle ne portait pas son voile. C’est la mort de la jeune fille, des suites de son interpellation violente, qui avait déclenché le grand mouvement de contestation dans le pays. Vendredi, ce même procureur général avait déjà annoncé que la loi sur le port obligatoire du voile pourrait être modifiée prochainement, sans indiquer si ce changement irait dans le sens d’un assouplissement ou d’un durcissement.

L’info en plus : Du côté de l’Ukraine, le front est toujours stable. Plus de 500 villages ukrainiens sont toujours privés d’électricité après les frappes russes de ces dernières semaines sur les sources de production d’énergie. Le fil de la journée de dimanche est à lire ici. Celui de samedi est par là.

5. Le téléthon se relance





Soiree du Telethon 2022. - Lionel GUERICOLAS /MPP





Plus de 78 millions d’euros de promesses de dons pour l’édition des « retrouvailles » du Téléthon. C’est 5 millions de plus que l’an dernier, lorsque le Covid avait largement perturbé la manifestation. Lancée vendredi soir, la 36e édition du marathon caritatif s’est achevée dans la nuit de samedi à dimanche. Cette manifestation a pu revenir à plein cette année, avec des animations dans plus de 13.000 communes. Les dons peuvent encore être faits jusqu’au vendredi 9 décembre par téléphone (3637) ou Internet (téléthon.fr).

L’info en plus : Le Louvre-Lens a célébré ses dix ans ce week-end. Inauguré le 4 décembre 2012 par le président François Hollande, le musée du Pas-de-Calais vient d’accueillir, début novembre, son 5 millionième visiteur. Cet anniversaire a été célébré durant deux jours en grande pompe, avec de nombreuses animations et activités autour de l’expo Champollion.