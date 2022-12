Treize habitants d’un immeuble de la commune de Cazères, au sud de Toulouse (Haute-Garonne), ont dû être évacués en urgence, samedi soir. L’édifice de deux étages, qui présentait des fissures, a été inspecté par des spécialistes qui ont confirmé la fragilisation de l’immeuble, entraînant son évacuation, rapporte La Dépêche du Midi.

Treize personnes ont ainsi dû équiper leur logement, et ont été relogées dans un camping, pour celles qui ne pouvaient pas être accueillies chez des proches. La municipalité a pris un arrêté de péril et d’interdiction de pénétrer dans l’immeuble, le temps de mener des investigations plus approfondies sur la structure de l’édifice.