Intermarché, Cora, Leclerc, Carrefour, Auchan, Casino… Toutes ces enseignes de la grande distribution procèdent actuellement à un rappel massif de petits pots pour bébé. Il s’agit de purées bio de haricots verts et de haricots verts/pommes de terre vendus dans des magasins de la France entière, selon les fiches émises énumérées sur le site Rappel Conso. En cause : un taux de nitrates trop élevé.

Rapporter en magasin pour se faire rembourser

Les dates de commercialisation des produits - conditionnés en deux pots de 120 g sous les marques bio des distributeurs - diffèrent selon les magasins. Elles sont comprises entre mai et novembre 2022. Les purées peuvent normalement être consommées jusqu’à mai 2023.

« Les nitrates sont naturellement présents dans l’environnement et notamment dans les légumes. Cette substance pourrait présenter un risque sanitaire en cas de consommation importante et répétée », est-il écrit sur l’une des fiches de rappel. Il est donc recommandé de ne pas consommer ces produits et de les rapporter en point de vente pour se faire rembourser.