Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les contrôleurs de la SNCF en grève tout le week-end, 60 % des TGV annulés

Il va falloir preuve de patience dans les gares françaises à partir de ce vendredi. Le week-end s’annonce compliqué en raison d’une grève lancée par un collectif de contrôleurs. La SNCF a été contrainte d’annuler 60 % de ses TGV et Intercités de ce vendredi à dimanche, et laisse craindre de nouvelles perturbations lors des fêtes de fin d’année. Les contrôleurs - aussi appelé chefs de bord à la SNCF - ont décidé de cesser le travail pendant tout le week-end pour réclamer une meilleure reconnaissance de leur statut. « Au total, on est plus de 80 % à être en grève et plus de 90 % sur le TGV, c’est du jamais vu », a assuré à l’AFP Nicolas Limon, membre du Collectif national ASCT (CNA), lancé en septembre sur Facebook en dehors de tout cadre syndical et qui compte aujourd’hui près de 3.000 membres.

Entre marathon diplomatique et dîner de gala, la dernière journée d’Emmanuel Macron à Washington

Les grandes journées commencent souvent par des petits matins. Le jour le plus important et le plus dense de la visite d’Etat d’Emmanuel Macron aux Etats-Unis a démarré aux aurores pour les suiveurs et suiveuses, pour passer les contrôles de sécurité de la Maison-Blanche. Récit et anecdotes au fil d’une froide journée « mais chaude dans nos cœurs » pour reprendre la formule de Joe Biden. De la cérémonie d’accueil à 8 heures du matin à la Maison-Blanche au dîner d’Etat en l’honneur du couple présidentiel français, le chef de l’Etat français a vécu une dernière journée marathon à Washington D.C.









Kanye West suspendu de Twitter pour « incitation à la violence » après la publication d’une image antisémite

Après le point Godwin, le point Ye. De plus en plus isolé après ses récentes remarques antisémites, Kanye West s’est un peu plus enfoncé jeudi en confessant son admiration pour Hitler et les nazis lors d’une interview « what the fuck » avec le présentateur américain complotiste Alex Jones. Et comme si ça ne suffisait pas, le rappeur s’est fait suspendre de Twitter dans la soirée après avoir posté une image de croix gammée à l’intérieur d’une étoile de David. Elon Musk a précisé que c’était pour « incitation à la violence ».