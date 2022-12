Do It Your Noël. Vous en rêvez ? Amandine Leprevost l’a fait, et a même écrit un livre dont le titre est Un Noël 100 % fait maison. Ce jeudi à 18 heures, la créatrice basée à Rennes et auteure du blog Les yeux en amande vous donne des conseils pour privilégier le fait main, et surtout fait par les vôtres, pour les cadeaux que vous allez offrir en fin d’année. Et pour emballer vos cadeaux pour zéro, on vous invite à utiliser 20 Minutes, votre journal préféré pour lui donner une seconde vie.

Pour un Noël 100 % fait maison, découvrez les conseils et astuces d’Amandine Leprevost livrés à nos confrères de Ouest-France et que nous vous partageons par ici :





Et souvenez-vous, « à Noël, il est tout aussi important d’ouvrir notre cœur que d’ouvrir nos cadeaux ».