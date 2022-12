Cette année, le mois de décembre s’annonce en blanc. Selon Météo-France, des flocons de neige devraient tomber sur la région parisienne dès vendredi 2 décembre dans la soirée, avec des températures comprises entre 1 et 3 degrés.

Les Yvelines et la Seine-Saint-Denis font partie des départements concernés, tout comme une partie du Val-d’Oise. En Essonne, la neige se mêlera à la pluie.

Pas de chutes de neige dans le reste de la France

Dans le reste de la France, pas de chutes de neige à prévoir, même si le temps sera froid et nuageux. Seule la Corse, la façade atlantique et une partie de l’est de la France seront épargnées ce samedi 3 décembre.

Dimanche, l’ouest et le sud de la France vont retrouver des températures plus douces, avec des pointes allant jusqu’à 13 degrés à Marseille et Nice.





Pour rappel, l’année 2022 est la plus chaude jamais observée depuis au moins 1900.