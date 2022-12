Donnez une seconde vie à votre journal 20 Minutes à Noël. Et pour une fois, ce n’est pas en le relisant ou en l’utilisant pour éplucher vos pommes de terre. Non, on vous propose de l’utiliser pour faire vos paquets cadeaux. Pourquoi ? Ça vous permet d’épargner quelques euros sur des rouleaux de papier cadeau – d’autant que sa durée de vie est évaluée à 15 secondes –, c’est un geste environnemental et avec les photos ou les pubs, il y a de quoi faire un paquet unique pour chaque cadeau.

On vous propose ce petit tuto vidéo pour emballer vos cadeaux avec le 20 Minutes que vous pouvez tenir en main.