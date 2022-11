La scène du rat dans la manche n’a pas été tournée à Paris

La colère de Rémi Féraud sur Twitter. « Malveillance », « mensonge », « bêtise », lance le sénateur PS et président du groupe Paris en commun au Conseil de Paris. La raison ? Une séquence diffusée sur CNews, mardi, où, de la manche, d’une interviewée sort un rat ! L’occasion pour la chaîne de faire de multiples débats et ouvertures de journaux sur les rats à Paris, leur prolifération et au passage de taper sur Anne Hidalgo.





Paris : Un rat sort de la manche de son pull #LaMatinale pic.twitter.com/GRctoBMk6y — CNEWS (@CNEWS) November 29, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Le hic ? La séquence n’a pas été tournée dans la capitale, révèle Quotidien.

C’est au départ l’histoire (peu banale) d’un rat dans une manche… puis c’est parti totalement en vrille.#Quotidien pic.twitter.com/vB6khX3XnG — Quotidien (@Qofficiel) November 29, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Le rongeur n’est pas de la capitale, mais de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), commune limitrophe de Paris, dont on parle moins pour ses problèmes de saleté ou de prolifération de « surmulots ».





Boulogne-Billancourt, son KFC, sa sortie de métro Marcel-Sembat et bientôt son rat connu nationalement. - Capture d'écran Google Maps

Bref, cette histoire ressemble à une mauvaise ratatouille.