Une déclaration sur YouTube qui fait avaler de travers dans les plus grandes villes de France. Tout du moins à Bordeaux. Renaud Lagrave, vice-président PS du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge des transports, a failli s’étrangler en entendant Emmanuel Macron annoncer vouloir « développer un réseau de RER, de trains urbains, dans les dix principales villes françaises ».

« Heureusement qu’on n’a pas attendu, sinon, on en serait au point zéro du RER métropolitain en Gironde », souligne l’élu alors que le département compte une première liaison entre Libourne et Arcachon, en service partiel depuis 2021. Dans Le Figaro, l’Elysée recense « une quinzaine de projets en cours de développement partout en France. Ils vont parfois mettre dix ans ou plus à être totalement finalisés. Certains sont déjà avancés, d’autres sont au stade d’étude. » 20 Minutes fait le point sur l’état d’avancement des RER métropolitains en France.

Les projets les plus avancés

Vous l’aurez compris, la Gironde a déjà un morceau de RER métropolitain. D’ici 2030, trois lignes doivent être mises sur les rails pour mieux desservir l’ensemble du territoire girondin. En juin 2022, Alain Anziani, président de Bordeaux Métropole, expliquait à 20 Minutes l’ambition d’arriver « dans une dizaine d’années à un train tous les quarts d’heure ». Bref, un vrai cadencement de RER.

Autre projet bien avancé, celui du REME : le réseau express métropolitain européen en Alsace. Il doit se développer progressivement à partir du 11 décembre. Avec le REME, les dessertes ferroviaires autour de Strasbourg vont être multipliées, un meilleur cadencement des trains sera mis en place (un toutes les 30 minutes sur la desserte périurbaine de Strasbourg), la plage horaire sera étendue de 5 heures à 22 heures et la maximisation de l’utilisation des gares SNCF, surtout celles délaissées, est annoncée.

Les projets évoqués

A Grenoble, les propos du chef de l’Etat ont été accueillis avec enthousiasme à l’image du tweet du président de Grenoble Alpes Métropole, Christophe Ferrari.





Le PR @EmmanuelMacron annonce son soutien au #RERgrenoblois. Excellente nouvelle. Nous en avions parlé ensemble lors de sa visite à Crolles. Cette annonce est le fruit d'une mobilisation collective des élus et acteurs du territoire Nous sommes prêts. @GrenobleAlpes est prête ! pic.twitter.com/uyFhYdRfeB — Christophe FERRARI (@cferrari_38) November 27, 2022



France Bleu Isère explique que le RER grenoblois permettrait de « rallier d’ici 10 à 15 ans Crolles et Rives, le Grésivaudan et le pays voironnais, en passant par Grenoble avec des trains tous les quarts d’heures ».

Sur la Côte d’Azur, la semaine dernière, les entreprises se sont tournées vers le métro à défaut de voir émerger le projet de navette maritime entre Nice et Monaco. C’est même « un projet prioritaire » dans leurs recommandations, publiées mercredi à travers une étude intitulée « territoire azuréen : ambitions 2040 ». Cette infrastructure pourrait donc naître d’ici 18 ans, selon le rapport, et permettrait « l’amélioration du territoire, alors que 50.000 personnes se rendent chaque jour à Monaco depuis Nice ou Menton ».

Ce projet coûterait « un milliard d’euros, soit deux stades de football », selon Pierre Ippolito, président de l’Union pour l’entreprise (UPE) 06, qui a participé à la conception de l’étude. Le projet ne s’appuie pas « sur les rails de la SNCF » mais sur « une liaison directe et souterraine » à construire pour « garantir une vitesse élevée et ainsi, faire délaisser la voiture aux voyageurs ».

Les serpents de mer

A Toulouse, le serpent de mer prend la forme d’une étoile. Bizarre, direz-vous, mais c’est le lot des animaux mythiques. C’est que le projet de RER est porté par « Rallumons l’étoile ». Depuis plusieurs années, il existe quelques lignes cadencées, au départ de Toulouse et en direction de Muret ou encore Colomiers. Mais uniquement aux heures de pointe. Le collectif ambitionne un projet d’étoile ferroviaire sur les voies déjà existantes : six lignes RER en forme d’étoile, irriguant la métropole et au-delà, avec un cadencement toutes les demi-heures de 5 heures du matin à minuit. La sortie YouTube du président de la République lui pourrait donner un coup d’accélérateur. Enfin, si l’Etat met la main à la poche. Car les collectivités viennent de voir la facture de la troisième ligne de métro grimper à 3 milliards d’euros. Et il y a la LGV à financer.

Pas de serpent de mer en forme de sardine à Marseille, mais la création d’un RER a déjà été évoquée par Emmanuel Macron en septembre 2021 quand son plan Marseille en grand a été dévoilé. Pour mettre en œuvre ce projet, il faut notamment aménager une gare souterraine à Marseille Saint-Charles, afin de fluidifier le trafic. Un projet qui naîtra le jour avec la ligne nouvelle… Pas avant 2035. Toutefois, l’annonce jupiteresque dominicale est accueillie comme « une très bonne nouvelle » par la région Paca, « concernée particulièrement avec 3 des 10 plus grandes métropoles françaises [Marseille-Aix, Nice, Toulon]. […] La création de ces RER métropolitains sera effective grâce à l’ouverture à la concurrence et à la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur dans les prochaines années. »









Un projet similaire au RER métropolitain est réclamé depuis plusieurs années à Nantes par des associations d’usagers des transports. Mais la métropole, gérée par le PS et EELV, et le conseil régional, présidé par Les Républicains, n’ont jamais avancé ensemble sur le sujet. « Évidemment qu’un RER serait une bonne idée pour les habitants, considère Bertrand Affilé, vice-président (PS) de Nantes métropole. Mais qu’est-ce que l’Etat propose comme financement ? Nous aurons besoin d’être accompagnés. » L’élu fait valoir qu’un tel projet nécessiterait de « nouvelles voies ferrées », en particulier « à l’ouest et au sud » de l’agglomération, sans oublier des rames supplémentaires. « Il faut qu’on discute tranquillement avec la région », indique Bertrand Affilé.

A 1h15 de train de là, à Rennes, une étude de faisabilité commandée en 2017 par la métropole annonçait un coût entre 835 millions et un milliard d’euros. Le projet n’avait alors pas été « enterré », mais placé sur une voie de garage.

Le projet de RER entre Lille et le bassin minier a été enfoui au fond d’un carton en septembre 2015. Les raisons ? La construction de 56 km de voies nouvelles et de six gares, dont une souterraine à Lille, était évaluée à 2,1 milliards d’euros. La fusion du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie en Hauts-de-France quelques semaines plus tard a contribué à sa placardisation.