Valérie Pécresse a lancé le match. Dénonçant un « blocage du gouvernement », la présidente LR de l’autorité régionale des transports Ile-de-France Mobilités (IDFM) a évoqué la possibilité d’une hausse du pass Navigo à 90 euros dans une lettre datée du 25 novembre. De quoi attiser immédiatement de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, dont certaines attaquaient directement l’ex-candidate à l’élection présidentielle. Mais poussant aussi le gouvernement à sortir du bois.

« On peut discuter de soutien et d’aide à la région Ile-de-France » pour « éviter » une hausse trop importante du pass Navigo, a estimé ce lundi le ministre des Transports, Clément Beaune, sur RMC. « Une discussion est encore en cours », a-t-il détaillé, promettant de « tout faire pour éviter » une hausse trop importante des tarifs de l’abonnement mensuel aux transports en commun en région parisienne.

« Il n’y a aucune justification à ce qu’on passe le Navigo à 100 euros »

Face à « un contexte inédit d’envolée des coûts de fonctionnement des transports franciliens, liée à la crise énergétique », Valérie Pécresse souhaite en effet faire passer l’abonnement de 75,20 euros à 90 euros, après avoir agité la menace d’un tarif à 100 euros. Une autre piste prévoit une augmentation à 80,80 euros si le Parlement vote une hausse de la contribution des entreprises, via un amendement au projet de loi de finances, mais le gouvernement s’oppose à une augmentation des impôts sur les entreprises.

Actuellement, les collectivités locales financent les transports franciliens à hauteur de 12 %, les voyageurs 38 % et les entreprises 50 %. « Je ne vais pas commenter » les documents internes d’IDFM mais « je ne souhaite pas qu’on ait des hausses de cette nature et on va tout faire pour les éviter », a réagi Clément Beaune. « Il n’y a aucune justification à ce qu’on passe le Navigo à 100 euros », a-t-il estimé.









Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a de son côté assuré que l’Etat allait pouvoir discuter avec la région pour « identifier les voies et moyens pour éviter une hausse aussi importante que celle qui a été citée ». « Ce n’est pas le moment, certainement pas pour une hausse aussi forte », a-t-il ajouté sur France Inter, rappelant que « la décision finale » revenait toutefois à Valérie Pécresse « qui peut appuyer sur le bouton ou ne pas le faire ». « Le budget de la région sera voté d’ici une quinzaine de jours » et « on peut utiliser ces jours pour éviter » une « situation intenable » pour les usagers, a estimé Clément Beaune.