Le jeu « Antifa » ne pouvait pas rêver d’une publicité plus efficace à l’approche de Noël. Un appel au boycott de la Fnac trône sur Twitter ce lundi après que le grand magasin a décidé de retirer de ses étals le jeu de société des éditions Libertalia, lancé en collaboration avec le collectif La Horde, sous la pression de l’extrême droite et d’un syndicat de police. 20 Minutes revient sur l’origine de la controverse.

C’est quoi le jeu « Antifa » ?

« Propos racistes, manifs homophobes, violences fascistes, ça suffit : contre l’extrême droite, à vous de jouer ! », résume la notice du jeu « Antifa » sur le site de l’éditeur. Sur la couverture, des militants de tous bords : un tee-shirt aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT+, un personnage aux attributs du hacker, un autre avec l’œil crevé ou encore ce qui ressemble à un musicien punk.

Une première édition du jeu avait déjà été mise en vente l’an dernier puis il a été réédité pour 2022 dans une version « simplifiée » pour des « parties plus rapides (de quatre-vingt-dix minutes dans la première édition, on est passé à environ trente minutes pour une partie), plus fluides et plus intuitives », explique l’éditeur. Ce dernier décrit « Antifa » comme « un jeu de simulation et de gestion dans lequel vous faites vivre un groupe antifasciste local, dans lequel chaque joueur ou joueuse interprète un·e militant·e, avec des compétences particulières. »

Pourquoi la Fnac l'a-t-elle retiré de ses rayons ?

Des images, un titre de jeu et un slogan qui n’ont pas plu à certaines personnalités politiques de l’extrême droite ou encore au Syndicat des commissaires de la Police nationale (SCPN) qui a vécu ce relais de la Fnac comme un outrage. « Ce "jeu" est en vente à la Fnac. Un commentaire pour ainsi mettre en avant les antifas, qui cassent, incendient et agressent dans les manifestations ? », écrit ainsi le compte Twitter du syndicat en interpellant la chaîne de magasins spécialisée dans la distribution de produits culturels et électroniques.

« Mettre à l’honneur les antifa, ces groupuscules haineux qui ne connaissent que la violence pour s’attaquer à notre démocratie et à ce que nous avons de plus cher dans notre pays… Absolument scandaleux ! », s’est indigné le député Rassemblement national (RN) Victor Catteau. Un collaborateur du groupe RN à l’Assemblée nationale, Nicolas Cresson, a pour sa part rappelé qu’il s’était déjà indigné de cette mise en avant du jeu de société l’an dernier. « Pas l’impression de plébisciter la violence. Honte à vous ! », écrit un autre internaute.





Nous comprenons que la commercialisation de ce "jeu" ait pu heurter certains de nos publics. Nous faisons le nécessaire pour qu'il ne soit plus disponible dans les prochaines heures. — Fnac (@Fnac) November 27, 2022



Face à ces invectives de la droite de la droite, la Fnac a cédé. « Nous comprenons que la commercialisation de ce "jeu" ait pu heurter certains de nos publics. Nous faisons le nécessaire pour qu’il ne soit plus disponible dans les prochaines heures », a publié la communication du magasin en fin d’après-midi dimanche. De quoi soulever l’indignation de nouveaux internautes qui désormais, appellent au boycott avec le mot-dièse « #BoycottFnac ».

Pourquoi certains pointent-ils le « deux poids deux mesures » de la Fnac ?

Plusieurs rappellent ainsi de quel terme l’expression « antifa » est l’abréviation : antifasciste, « qui est opposé au fascisme », selon la définition du Larousse. Un usager qui se décrit comme historien commente à son tour en s’adressant au syndicat des commissaires : « Je m’étonne, comme historien, que vous assimiliez l’antifascisme aux violences de groupes variés dans les manifestations. L’antifascisme est aux fondements de la République que vous représentez, et il a de multiples nuances. »









D’autres critiquent la Fnac pour avoir cédé à « l’extrême droite » et pointent un « deux poids deux mesures » face à ce retrait du jeu de société alors que des livres antisémites et racistes continuent d’être mis en vente. On tombe ainsi assez facilement sur le site de vente en ligne de la chaîne de magasins sur Le Grand remplacement, de Renaud Camus, qui avait notamment inspiré l’auteur de l’attentat d’extrême droite de Christchurch, en Nouvelle-Zélande en 2019. Pire, on peut également facilement trouver sur le site, avec la possibilité de le retirer en magasin, le livre Mein kampf d’Adolf Hitler, traduit en français.





Rappelons que la FNAC vend Mein Kampf d'Adolf Hitler (version originale et traduite), et Le Grand Remplacement de Renaud Camus.

Rappelons que la FNAC vend Mein Kampf d'Adolf Hitler (version originale et traduite), et Le Grand Remplacement de Renaud Camus.

Mais au moins elle vient de retirer de la vente « Antifa : le jeu », qui « a pu heurter certains de leur public ». https://t.co/mUJptr04Ym pic.twitter.com/jc06zXDNME — Bunker D (@Bunker_D_) November 27, 2022



Le jeu va-t-il souffrir de ce retrait de la Fnac ?

Cette polémique a mis en lumière l’existence même du jeu de société « Antifa ». De nombreux internautes ont ainsi remercié le syndicat de commissaires et les élus RN de l’avoir mis en avant, promettant de l’acheter : « Je vais acheter ce jeu pour Noël », « Merci pour la pub, j’étais totalement passé à côté. Ho ! dans le panier », « Je l’ai acheté à mon épouse ce week-end dans une librairie indépendante, vraiment hâte d’être le 25 matin. »

S’il n’est effectivement plus en vente à la Fnac, ni en magasin, ni sur le site, « Antifa » reste disponible sur le site des éditions Libertaria, sur Librairie.com ou dans des librairies indépendantes et magasins de jeux de société.