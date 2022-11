Garanti avec spoiler. Vous n’avez rien suivi du week-end, on vous le récapitule avec notre « Cinq infos dans le rétro » dominical.

1. L’enquête McKinsey

Le dimanche, les politiques aiment bien aller dans les studios télé et radio. C’était le cas de la députée Nupes Clémentine Autain et du ministre de l’Economie Bruno Le Maire. Etonnament, ils n’ont pas le même avis sur le recours aux cabinets de conseil par Emmanuel Macron et par le gouvernement. Pour l’une, ça démontre « une histoire d’amour » entre Macron et « les milieux d’affaires », pour l’autre, « la dérive a été corrigée ».

L’info en plus : Emmanuel Macron, lui, ne croit pas être au « cœur de l’enquête »

2. Un « ancien général » des Marines commanderait un bataillon Wagner

C’est ce qu’affirme Evgueni Prigojine, l’homme d’affaires qui a créé le groupe paramilitaire engagé dans la guerre en Ukraine et présent dans de plusieurs pays africains. Répondant à la presse finlandaise sur la présence de Finlandais au sein des mercenaires Wagner, le « cuisinier du Kremlin » a affirmé que ceux-ci « combattent au sein d’un bataillon britannique qui est commandé par un citoyen américain, ancien général du Corps des Marines ».

L’info en plus : L’armée de l’Air française a déployé « une mini-base aérienne » en Lituanie

3. Les Bleus filent Doha au but

Après leur succès contre l’Australie (4-1), mardi, les Bleus portés par un doublé de Kylian Mbappé ont battu le Danemark (2-1), ce samedi. Et si l’équipe de France, malgré l’absence de Karim Benzema, avait la plus grosse force de frappe de ce Mondial ? La thèse, antithèse, synthèse de l’un de nos deux envoyés spéciaux au Qatar.

L’info en plus : L’autre question qui se pose Mbappé est-il parti pour exploser le record de buts en Coupe du monde ?

4. Anisha remporte la « Star Academy »

Pour 20 Minutes, elle n’était pas la favorite des finalistes de cette Star Academy 2022. Mais Anisha a déjoué notre pronostic. Avec 57 % des suffrages en sa faveur, elle s’est imposée face à Enola. L’étudiante en management de 22 ans, venue du Val-d’Oise et originaire de Madagascar, revient, pour 20 Minutes, sur son parcours. Son interview.

L’info en plus : Comment ont été composées les chansons originales offertes aux finalistes de la « Star Ac »

5. Le marché de Noël de Strasbourg a ouvert

Ce vendredi, s’est ouvert le Christkindelmärik, comprendre le marché de Noël de Strasbourg. On vous propose une petite visite féerique du centre-ville de la capitale de Noël.









L’info en plus : S’offrir un calendrier de l’Avent quand on est un adulte, est-il le kif ultime ?