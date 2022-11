Ne sortez pas sans vos gants et votre bonnet. A partir de mercredi, les températures passent sous les normales saisonnières, annonce La Chaîne météo, « de 2 à 4 degrés ». La raison ? On est en décembre donc il fait froid, mais surtout car l’arrivée sur la France d’un « flux d’est venant de Russie vers l’Allemagne, […] synonyme de baisse graduelle des températures ».









Selon les prévisions de Météo-France, jeudi matin, il fera 5 degrés à Paris, et à peine 6 l’après-midi. A Gap, dans les Hautes-Alpes, -3 degrés sont annoncés le matin, et 6 à la mi-journée. Les 2 degrés matinaux de Limoges, les 3 de Bordeaux, les 4 de Strasbourg passeront à 6, 9 et 5 l’après-midi. Bref, sortez couvert.