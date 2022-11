Deux enfants de six et neuf ans sont décédés lors de l’incendie d’un immeuble à Onet-le-Château (Aveyron) ce samedi matin, a-t-on appris auprès du parquet de Rodez. Le feu a pris au premier étage d’un immeuble de cette ville située en périphérie de Rodez, a constaté un correspondant de l’AFP.

Les pompiers ont été alertés peu avant 9h30 samedi matin. Les habitants de l’immeuble et de ses alentours ont été évacués en raison des fumées.

A l’intérieur de l’appartement, les secours expliquent avoir retrouvé les deux enfants, âgés de six et neuf ans, « en arrêt cardiorespiratoire ». Ils ont ensuite été pris en charge par le SMUR, qui n’a pas pu les ranimer. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes de l’incendie, a précisé le parquet.